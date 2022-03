Rusové předělali drsný armádní stroj na civilní vůz se zvláštním posláním, aby to zas nemuseli vracet před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ural

Vzhledem k aktuálnímu dění máme pocit, že Rusům se může brzy hodit více vojenská než civilní technika, sami to ale zjevně vidí opačně. Přepracovaný Motovoz-M od Uralu bude nyní místo výlučné služby ruskému vojsku také šířit vzdělanost.

Je nám jasné, že na cokoli ruského dnes spousta lidí reaguje podrážděně. Neuděláme ale svět lepším místem tak, že se budeme chovat podobně nevraživě jako ti, které kritizujeme. A tak budeme nadále s otevřeným hledím informovat o ruských autech jako o kterýchkoli jiných, za válku rozhodně nemohou.

Dnes se vrátíme k automobilce Ural, která byla založena v roce 1941 a specializuje se na nákladní automobily s terénními schopnostmi. Mezi ně patří i model Motovoz-M, který byl představen již v roce 2016. Jeho základem je šasí Uralu-4320 6x6, o jehož pohon se stará turbodiesel YaMZ-536 naladěný na 240 koní. Kabinu pak tvoří trubkový rám osazený panely z kompozitu.

Ruská značka dosud nabízela pouze armádní provedení, u kterého bylo možné sáhnout také po ochranném pancíři. Loni nicméně začala testovat i civilní variantu, která na sebe vzala podobu off-roadového autobusu. O pancíři tedy budete pátrat marně, samotná kabina se nicméně nezměnila. Modul usazený za ní je však již radikálně jiný, neboť civilní Motovoz-M by měl sloužit na cestách do oblastí věčného sněhu a ledu.

Tomuto záměru bylo uzpůsobeno i testování, pročež prototyp nejprve zamířil na 6 500 kilometrů dlouhou cestu po vlastní ose z Miassu do Jakutska. Tu zvládnul zcela bez problémů, přičemž v cílové destinaci již absolvoval další dvoutisícovku kilometrů. Ta se pochopitelně již odehrála na daleko horším povrchu, zpevněný asfalt totiž v nejlepším případě nahradily polní cesty. Vše se navíc odehrává při teplotách až -45 stupňů Celsia.

S dosavadními výsledky jsou Rusové spokojeni, neboť i při takových mrazech byly plně funkční jak motor či převodovka, tak veškeré elektronické palubní systémy. Momentálně probíhá druhá fáze testování, od příštího roku se pak počítá se třetí. Té by se nicméně již měly zúčastnit hned dva prototypy, z nichž jeden bude standardním, zatímco u druhého se počítá s prodloužením a prostornějším obytným modulem. Obě verze pak dostanou i větší kola a vylepšenou kabinu.

Lze už jen dodat, že Ural u prodloužené verze počítá s různými moduly, jenž by měly sloužit i jako laboratoře, vakcinační centra či dokonce mobilní školní třídy jako v tomto případě, což je vskutku zvláštní poslání. Na bojové využití u civilní verze pak logicky nedojde, pročež platí, co jsme zmínili na úvod - ne vše ruské musí být nezbytně špatné či zlé, a to přesto, že projekt s názvem Arctic Bus je podporován tamním ministerstvem vědy a školství, a tak se i v něm nejspíše bude učit to, co režim žádá. Jen si říkáme, zda je zrovna v této době na místě předělávat vojenská auta na civilní. Aby se Rusové jednoho dne nevydali spíše opačným směrem...

Ural Motovoz-M se dočkal přepracování na civilní verzi. Zatím vznikl jediný prototyp, který je ve druhé fázi testů, přičemž do té třetí nastoupí příští rok již vozy dva. Kdy ale dorazí produkční provedení, není jisté. Foto: Ural

Zdroj: Ural

Petr Prokopec

