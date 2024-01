Rusové představili řešení pro dobíjení elektromobilů v odlehlých oblastech, je to ještě větší komedie než v USA či Austrálii před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: ARM, tiskové materiály

Je tak složité si přiznat, že lepší než jezdit autem, které může v řadě případů potřebovat „mobilní elektrárnu” poháněnou naftou nebo plynem, bude používat auto, které dokáže na stejné zdroje energie přímo jezdit?

Někteří se nám už léta snaží namluvit, že elektromobilita může obsloužit veškeré myslitelné požadavky na přinejmenším individuální dopravu. Rázně to odmítáme jako naprostý nesmysl, neboť i když možná zvládne obsloužit většinu takových požadavků, nikdy nezvládne zajistit vše. A proto je zbytečné ji všem vnucovat.

Prostě jsou místa, kde je i elektrický proud relativní vzácností. Pokud tedy vůbec je k dispozici, místní jsou rádi, že si mohou pustit pračku, televizi a dobít mobily. Jaký smysl má podobným lidem vnucovat elektrický pohon? Jaký smysl má místo akceptace toho, že takové uživatele aut lépe a zcela neškodně obslouží spalovací vozy, jim vnucovat násobně dražší elektromobily a pak za miliardy budovat infrastrukturu, která jim dovolí je používat beztak složitěji než dieselová či benzinová auta, která dávno mají? Je to naprosto zbytečně černobílý přístup, který své limity odhaluje vlastně sám.

Jen loni jsme několikrát viděli, jak takové pokusy dopadají. Překvapení místní nám ukázali, jak je reálně zajišťován provoz dobíjecích stanic elektromobilů na odlehlých místech USA nebo Austrálie. K síti jsou tyto stanice připojené, nemají ale k dispozici soustavně dost elektřiny na to, aby živily auta dostatečným výkonem, a tak jejich provoz zajišťuje i dieselový generátor. Něco takového bateriový pohon akorát dál zesměšňuje, neboť to jen v plné nahotě připomíná, jaké limity tato technologie má.

Nejen v „západních” zemích ale zkouší takto poručit větru dešti. Na poli elektrických aut a jejich dobíjení se bůhvíproč angažuje i Rusko, pro které je tato koncepce vzhledem k rozlehlosti celé země a teplotám panujícím na velké části jejího území obzvlášť nepoužitelná. V Petrohradě nebo v Moskvě s používáním elektromobilů problém jistě nemají, ale v odlehlejších místech? Tam by se na ně měli rovnou vykašlat. Jinak to ovšem vidí moskevská společnosti ARM (Apriornje Rešenja Mašin, přepsáno z azbuky), která představila mobilní generátor, jenž půjde instalovat za kabinu jakékoli dodávky s nosností do 3,5 tuny. A prakticky kdekoli „napojit” elektromobily tolik potřebnou energií.

Systém zvaný MELS, což je zkratka pro mobilní elektrickou stanici, počítá v základu s mikrogenerátorem uzpůsobeným ke spalování stlačeného zemního plynu, a to kvůli jeho ekologickému kreditu. V provozu by měl vydržet až 8 hodin, během kterých má poskytovat dobíjecí výkon až 125 kW. To jistě není málo, na druhé straně však k dosažení plné kapacity paketu se 100 kWh budete potřebovat skoro hodinu.

Není přitom třeba doktorát z raketových věd, aby se člověk dobral k tomu, že mnoho aut mobilní dobíjecí stanice neobslouží. Pochopitelně ne každý elektromobil bude disponovat obřím paketem, stejně jako u každého nedojde na dobíjení od nuly do sta procent. Ovšem i tak zde máme pouze řešení pro hrstku aut denně. Ale budiž, v nouzi to může pomoci, my se ale především znovu musíme ptát, jaký to celé má smysl.

Však jaký smysl má vzít dodávku, do té nacpat plyn, z toho nechat vyrábět elektřinu a tou pak dobíjet elektrická auta. Nebylo by lepší... pohánět ona auta plynem každé samo o sobě? Kde je jakákoli výhoda - technická, ekologická, ekonomická, vážně jakákoli - tohoto drbání se levou rukou na pravém uchu? Nevidíme ani jednu, je to spíš OMJ - Očevidnaja Mobilnaja Jerunda, ať zůstaneme v Rusku. Zjevný mobilní nesmysl.

Šéf společnosti ARM Grigorij Bolotin ale trvá na tom, že jde o skvělou věc a dodává, že doplnění nádrží na plyn zabere zhruba 15 minut. Přičemž firma prý hodlá vytvořit příslušnou aplikaci, která by umožnila monitorování stanice ze strany veřejnosti. Ta by jí tedy mohla využívat, pokud k tomu její majitelé a provozovatelé budou svolní. Vše přitom bude fungovat autonomně, platby se tedy odehrají online. Fungovat to může, ale k čemu to je, vážně? Tedy pokud nás to nemělo pobavit jako nová forma ruské komedie - po tragédii na Ukrajině by to byla aspoň příjemná změna přístupu.

Společnost ARM před třemi lety proslula elektrickým traktorem. Nyní zkouší vyřešit potíže majitelů elektromobilů mobilní dobíjecí platformou. Přijde nám to jako vtip. Foto: ARM, tiskové materiály

Zdroje: IZ, TASS

