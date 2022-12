Rusové oznámili, kolik nových luxusních SUV chtějí prodat příští rok, cenu rovnou poslali dolů před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Nová luxusní auta prestižních zahraničních značek už se v Rusku koupit nedají, tedy aspoň ne oficiální cestou. A SUV Bentley nebo Rolls-Roycu nejsou výjimkou. Rusové chtějí i jejich dodávky vykrýt vlastní produkcí, nové „Putinovo SUV” od Aurusu už je k dispozici.

Řekli bychom, že je to to poslední, co bychom od Rusů v dnešní pohnuté době čekali, letos v září ale skutečně odhalili sériovou podobu luxusního SUV Aurus Komendant. Stroj, kterému se od počátku říká „Putinovo SUV”, neboť - stejně jako ostatní modely značky Aurus - vzniklo z popudu ruského prezidenta, který už nechtěl, aby vysoce postavení ruští politici či byznysmeni „byli nuceni” jezdit v autech zahraniční provenience.

Sedan Senat je jim k dispozici už několik let, třebaže jeho výroba nabíhala pomalu a k dispozici komukoli s patřičným obnosem je relativně krátce. S ohledem na okolnosti jsme předpokládali, že Komendant si na sériovou výrobu počká ještě déle, Rusové si ale nakonec dokázali naprostou většinu nezbytných dílů pro jeho výrobu zajistit od ruských dodavatelů a zbytek mají zřejmě k dispozici v dostatečném počtu na skladě. A tak sériovou produkci rozjeli i v jeho případě.

Automobilka nyní oznámila konkrétní výrobní plán na příští rok, který činí 200 vozů. „Informujeme vás, že pro rok 2023 je plánována výroba 200 exemplářů Aurus Komendant. Jde o celkový počet, který zahrnuje vozy vyrobené jak v závodě Aurusu v Tatarstánu, tak v továrně FSUE NAMI,” stojí v tiskové zprávě značky. Může to znít jako nepříliš ambiciózní číslo (dříve chtěl Aurus prodávat 5 000 aut všech typů za rok), je ale třeba si říci, že kromě domácího trhu a spřátelených zemí okolo už Rusům mnoho odbytišť k dispozici nezbývá.

Spolehnout se tak musí hlavně na prodeje přímo v Rusku, kde by se - teoreticky - 200 aut mohlo povést udat. Takové Bentley loni prodalo 256 vozů, z nichž naprostou většinu tvořilo SUV Bentayga. A to se v zemi prodával i konkurenční Rolls-Royce Cullinan. Britské značky už v Rusku pochopitelně oficiálně nepůsobí a pokud bohatí Rusové dají přednost relativně neznámé alternativě Arusu, mohou se o kýžené prodeje postarat. Zda se to ale skutečně stane, zůstává ve hvězdách - buď se vůz stane Komendantem, tedy velitelem, nebo bude na trhu spíše za Komedianta.

Dodejme, že 5 380 mm dlouhý, 2 004 široký a 1 820 mm vysoký vůz s rozvorem náprav 3 100 mm je opravdu macek, který je poháněn podobně neskromným hybridním pohonem složeným z 4,4litrového osmiválce bi-turbo, elektromotoru, 9stupňové automatické převodovky a lithium-iontových baterie. Výkon spalovacího motoru činí 598 koní, elektromotor přidává dalších 38 kobyl stabilně a 63 koní ve špičce. Ceny vozu od chvíle jeho představení klesly, nyní začínají na 33 700 000 RUB, tedy asi 11,2 milionu Kč. Málo to rozhodně není, méně než dříve ale ano. Zda to pomůže splnit aktuální plány, ukáže až čas.

Rusové chtějí příští rok prodat 200 kusů luxusního SUV Komendant, pochopitelně převážně Rusům. S cenou přes 11 milionů korun to jistě nebudou mít snadné. Foto: Aurus

Zdroj: Aurus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.