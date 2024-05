Rusové říkají, že inovovaná Putinova limuzína má lepší světla než Mercedes třídy S, obešli patent Helly včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Světla drahých německých limuzín platí dlouhodobě za absolutní světovou špičku a nezdá se být možné, že by zrovna Rusové zrovna v této době nabídli něco lepšího. Ale zdá se, že skutečně uspěli.

Na mou rodinnou Kiu Cee'd SW nedám dopustit, ostatně poměrně spolehlivě slouží již více než deset let. Neznamená to nicméně, že jsem slepý a nevidím nedostatky, které má druhá generace korejského kombíku na kontě. Asi největším problémem jsou čelní světla, která již byla osazena řadou diod zajišťujících denní svícení. Nicméně zrovna LEDky mi odešly dříve než standardní žárovky. A protože si auto servisuji převážně sám, proklamovaná sedmiletá záruka v mém případě dávno neplatí.

Korejci onu řadu diod napevno zasadili do plastového krytu světel, pročež je jednoduše nelze vyměnit, místo toho je třeba sáhnout po celém světlometu. To ovšem není zrovna levná záležitost, pročež jsem odkázán na klasické svícení. Během těch let jsem si na to už zvyknul, přesto však občas se špetkou závisti koukám na ostatní auta v provozu, která se funkčními LEDkami mohou nadále chlubit. Povětšinou jde přitom o německou produkci, i ta má ale prý blednout vedle té ruské.

Institut NAMI totiž nedávno přišel s inovovaným Aurusem Senat, tedy známou Putinovou chloubou, která se mimo jiné pyšní zcela novými čelními světly. A podle Rusů jsou na vyšší úrovni, než jsou světla Mercedesu třídy S nebo Audi A8. Prémiová německá konkurence používá lampy značky Hella, kde LEDky mají duální funkci - jednak slouží jako obrysová světla, jednak jako směrová. Problémem však je, že když selže jeden okruh, nefunguje ani ten druhý.

Světla Aurusu jsou rovněž duálního charakteru a vychází z patentovaného řešení Helly, v jednom podstatném bodě jej ale obchází - NAMI u nich poskládal oba okruhy na střídačku. To znamená, že pokud selže jeden, ten druhý zůstává plně funkční. Jde o velmi jednoduchý a vlastně geniální nápad, načež je třeba se ptát, proč s tím už dřív nepřišel někdo jiný. Snad by mě ani nepřekvapilo, kdyby šlo o záměr, neboť dnes jsou světla skutečně velmi drahá a nikdo rozumný nechce, aby jejich opravy musel platit ze svého. Dodržování pravidelných servisních intervalů je pak nezbytné.

To je pro servisy přes ně i pro automobilky zaručený nemalý příjem navíc, ve kterém se náklady na občasnou výměnu lamp za nové snadno ztratí, jakkoli o efektivním nakládání se zdroji v takové chvíli pochopitelně nemůže být ani řeč. Přesto to do dnešní doby zapadá - dlouhověkost produktů se už nenosí, místo toho není neobvyklé, když vám ten který výrobek odejde pár dnů poté, co skončí tovární garance. Není to žádná konspirace, optimalizace nákladů míří tím směrem a když se s tím dají spojit i nějaké příjmy navíc..

Inovovaný Aurus Senat je osazen vylepšenými čelními světly, které používají dva oddělené okruhy diod. Díky tomu zůstávají plně funkční obrysová světla, pokud selžou ta směrová, či naopak. Rusové tak překvapivě překonali západní techniku, tedy tak to vidí aspoň oni sami, paten Helly obešli každopádně. Foto: Aurus

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

