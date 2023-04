Rusové rozjeli domácí výrobu dalších aut, budou jedněmi z nejlevnějších na celém trhu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BAIC

Pokud dnes automobilovému Rusku něco chybí, pak je to dostatek široce dostupných aut pro obyčejné lidi. Právě tento nedostatek se pokusí zhojit firma, která dříve pro Rusy vyráběla BMW nebo Hyundai, teď zajistí produkci levných modelů značky BAIC.

Z ruského trhu se podle očekávání stále více stává druhá domovina čínských aut. A nikoli jen proto, že se jich tam prodává stále víc, kořeny zapouští i díky lokální výrobě. Z bývalých továren aliance Renault-Nissan se staly fabriky Moskviče a Lady, které vyrábí fakticky čínská SUV s ruskými logy. Avtotor, který do loňského roku vyráběl vozy BMW, Hyundai a Kie, pak nedávno oznámil, že produkci evropské a korejských automobilek nahradí čínským sedanem Kaiyi E5, jenž spadá pod Chery. Protože však jeho továrna v Kaliningradu má daleko větší kapacitu, jen u tohoto vozu zmíněné značky Rusové nezůstanou.

Tento týden totiž odstartovala také výroba aut značky BAIC. Konkrétně jde SUV X35 a sedan U5 Plus, kdy první zmíněný model měří 4 325 milimetrů na délku a je poháněn 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem. Druhý je pak 4 630 mm dlouhý a na čínském trhu jej zákazníci mohou pořídit rovněž s jedna-pětkou, a to s turbem i bez turba. V Rusku nicméně bude minimálně v první fázi nabízena pouze atmosférická varianta disponující 118 koňmi. Zda a případně kdy dorazí i agregát se 152 koňmi jako u SUV, prozatím nebylo oznámeno.

Avtotor nicméně počítá s mnohem větší spoluprací, která byla dojednána již loni v listopadu. Právě z toho důvodu vlastně není překvapivé, že první auta již sjela z linek. Po vzoru Moskviče pak v této fázi nejde o výrobu jako takovou, nýbrž spíše o montáž jednotlivých modulů, které dorazily z Číny. V průběhu letošního roku by nicméně mělo docházet na daleko větší lokalizaci komponentů, z Ruska budou totiž proudit baterie, okna, nárazníky, kola, pneumatiky, sedačky, výfuky či třeba nádržky na vodu do ostřikovačů.

S příštím rokem by mělo dojít na ještě razantnější krok, v Kaliningradu se totiž budou lisovat, svářet i lakovat rovněž karoserie. Souběžně s tím by se produkce Avtotoru měla rozrůst z úvodních dvou modelů na sedm, z čehož jeden bude disponovat elektrickým ústrojím. V tomto případě by přitom Číňané měli dodat v podstatě jen holou schránku, kterou Rusové doplní vlastními elektromotory, převodovkami či řídicími jednotkami. O bateriích se Avtotor zatím nezmiňuje, i zde ale nejspíše dojde na lokalizaci.

Bližší informace dorazí v průběhu příštích měsíců, samotný prodej SUV X35 a sedanu U5 Plus pak odstartuje ve druhém letošním čtvrtletí, tedy buď již během dubna, či nejpozději v květnu nebo červnu. Ceny budou startovat na 1,7 milionu rublů (cca 449 tisíc Kč), což z obou aut bude dělat jedny z vůbec nejlevnějších vozů na ruském trhu. Šance na úspěch je tedy nemalá, i když vzhled zejména X35 je přeci jen poněkud diskutabilní.

V ruském Kaliningradu se začala vyrábět další čínská auta, tentokrát ta od značky BAIC. Foto: Avtotor



Sedan U5 Plus působí zajímavěji... Foto: BAIC



...než SUV X35. Foto: BAIC

Zdroj: Avtotor

