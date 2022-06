Rusové rozjeli výrobu „protisankčních” Lad, vrací se do prodeje jako vůbec nejlevnější auta na trhu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Ekonomická válka se odehrává nejen na poli sankcí zaváděných západními mocnostmi, ale i na poli reakcí Rusů na ně. Toto je jejich lék na paralyzovaný automobilový průmysl a vůbec obchod s auty.

V návaznosti na vypuknutí konfliktu na Ukrajině a reakce západu na něj se ruský trh s novými auty mohutně propadl. V zemi se dnes prodává asi o 80 % vůz méně než loni, nikoli však primárně proto, že by lidé o auta nestáli. Problémem je, že jich většinu vůbec nelze koupit - mnohé evropské a americké automobilky v souladu se sankcemi zastavily veškerý vývoz i výrobu, na čemž se dodnes nic nezměnilo.

Pochopitelně, Rusko má svůj vlastní průmysl, Korejci ze země neprchli a Číňané se do ní spíše ženou, sankce ale způsobily problémy na mnoha úrovních. Výroba se tak zastavila i v mnoha ruských společnostech, které náhle neměly komponenty, jimiž by svá auta mohly osazovat. AvtoVAZ proto v dubnu poslal zaměstnance domů s tím, že je potřeba uzpůsobit výrobu zcela novým podmínkám. Došlo přitom nejen na hledání nových dodavatelů, ale rovněž na „holení“.

Výsledkem obojího bude upravená nabídka modelů, která se nyní začíná stávat skutečností. V prvé řadě jde o Ladu Granta zvanou Classic, která bude dostupná jako liftback, sedan i kombík. Ve srovnání s dříve vyrobeným provedením vůz prošel zjednodušením, neboť Rusové kupříkladu nemohou použít systém ABS od společnosti Bosch. Není to však jediný prvek, který z výbavy zmizel, ruští motoristé se dále musí obejít bez airbagu řidiče a bez systému nouzového volání v případě nehody ERA-GLONASS.

Další změny jsou spojené s motorovým prostorem, kde se nově bude objevovat 1,6litrový benzinový čtyřválec naladěný na 90 koní. Oproti tomu dosavadnímu bude používat osmiventilovou techniku místo šestnáctiventilové. A emise přestaly být prioritou, ruské ministerstvo dopravy proto AvtoVAZu udělilo výjimku (stejně jako v případě absence airbagu a ABS), tak Granta již nemusí plnit normu Euro 5, nově si vystačí s Euro 2.

Ani to ale ve finále není konec změn, ty další jsou nicméně již ku prospěchu publika. Granta se totiž dočkala i rozšíření standardní výbavy, do které nově nespadají jen elektricky ovládaná přední sedadla, palubní počítač či posilovač řízení, ale rovněž lakované kliky dveří a vyhřívaná a elektricky ovládaná venkovní zpětná zrcátka. Není to tedy zase takové holátko, jak se někteří obávali, mimo to zákazníci budou moci za příplatek sáhnout po litých patnáctkách nahrazujících ocelové čtrnáctky.

Cena nového provedení zatím nebyla zveřejněna, AvtoVAZ nicméně uvedl, že Granta Classic bude nejlevnějším vozem na ruském trhu. Dnes startuje na 727 900 rublech, tedy asi 280 tisících Kč. Aby mělo ono zjednodušení smysl, měla by se cena dostat někam k 650 000 RUB, okolo 250 tisíc Kč. K mání pak bude jak v oněch třech zmiňovaných karosářských verzích, tak i jako sportovní derivát Drive Active. Dostupnost asi už nebude problém - během včerejšího premiérového dne mělo být dle neoficiálních zpráv smontováno 68 aut, ode dneška se má produkce zvednout na 400 aut denně. Vůz využívá jen komponentů z Ruska a „přátelských” zemí jako Čína, díky níž se má do výbavy vrátit i ABS.

AvtoVAZ říká, že chce výrobu jak navyšovat, tak zároveň i rozšiřovat. Ještě tento měsíc by proto měla začít sjíždět z linek i zjednodušená Niva Legend, v červenci pak dojde i na Ladu Largus. A jak jsme již naznačili, během letních prázdnin má tato trojice dostat zpátky i ABS, neboť německý Bosch nepřekvapivě nahradili dodavatelé z Číny. Pro tamní společnosti se tak konflikt na Ukrajině začíná stávat požehnáním.

Lada Granta se ve zjednodušené formě vrátila na montážní linky. S přídomkem Classic má jít o nejdostupnější vůz na ruském trhu. A i když postrádá některé moderní vymoženosti úplně bez výbavy není. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.