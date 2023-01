Rusové s Číňany ukázali cestu automobilovému světu, můžeme se tak dočkat i návratu české klasiky včera | Petr Prokopec

Řešení zvolené ruskými a čínskými firmami může působit jen jako z nouze ctnost, neoptimální cesta vynucená okolnostmi. Nakonec se ale může stát nejelegantnějším, nejméně vtíravým způsobem rozmachu čínských aut v Evropě.

Polsko už nějaký ten pátek není zemí, kterou bychom mohli považovat za automobilovou velmoc. Zatímco ještě v roce 2010 tam bylo vyrobeno 720 824 nových vozů, předloni šlo už jen o 194 870 aut. Na vině jsou stále skromnější aktivity spojené s koncernem Stellantis, které domácí produkce nemá jak dorovnat. Relativně známý výrobce sportovních aut Arrinera to má spočítané, z národních značek tak zůstávají ve hře pouze Hydrocar, Leopard Automobile a Melex. Ve všech třech případech lze hovořit pouze o kusové produkci.

Vše by měla změnit nová automobilka Izera, která svým názvem odkazuje na Jizerské hory či řeku Jizerku. Založena byla v létě roku 2020, přičemž dle původních informací měla letos zahájit výrobu. To bylo poměrně odvážné tvrzení, neboť Poláci v dané době měli na stole pouze vizualizace svého budoucího portfolia. Potvrzena nebyla technika, mělo se však zato, že Izera bude spolupracovat s Volkswagenem a využije jeho modulární platformu MEB.

Již na sklonku roku 2020 nicméně bylo jasné, že Izera si vzala do úst větší sousto, než dokázala pozřít. Zahájení výroby tak bylo odloženo na rok 2024, ani tehdy ale nedošlo na potvrzení Volkswagenu jakožto dvorního dodavatele elektrických komponentů. Tato jednání nakonec zkrachovala, a to přesto, že Němci byli ke spolupráci svolní, pravděpodobně ale byli na Poláky příliš drazí.

Teď o sobě Izera dává vědět znovu a je to zajímavé nejen samo o sobě. Polská automobilka totiž uzavřela dohodu s čínským Geely a zrevidovala své plány, dle kterých v příštím roce začne s výstavbou továrny ve městě Jaworzno. S jejím dokončením se počítá do konce roku 2025, neboť již od následujícího roku Poláci hodlají poslat na trh první vlastní elektromobily. Pozoruhodné v tomto případě je, že hodlají montovat v podstatě přeznačkovaná čínská auta. Do jisté míry tak zopakují postup, který se nyní rozmáhá v Rusku třeba v případě Moskviče, akorát v prostředí, kdy takto jednat nemusí - oni takto jednat chtějí.

Jakkoli takové řešení působí dost podivně a v Rusy bylo použito jako z nouze ctnost, racionálně vzato může fungovat docela dobře. Čínská auta dávno nejsou špatná, část Evropanů na ně ale bude chtě nechtě hledět skrz prsty. Když je zabalíte do hávu domácí značky - ať už nové nebo tradiční - část iracionálního odporu zmizí a zůstanou jen konkurenceschopná auta za konkurenceschopné ceny. Abychom se tedy něčeho takového nedočkali ve větší míře. I u nás existují slavné značky, které skutečně vlastní výrobu nových osobních aut už nejspíš nikdy nerozjedou. Ale tímto způsobem mohou ožít také ony.

Piotr Zeremba, šéf společnosti ElectroMobility Poland (EMP), pod kterou značka Izera spadá, k tomu dodává, že produkce bude ve značné mře spoléhat na domácí dodavatele, s něčím takovým ale v Rusku počítají též. Navíc nejspíše půjde pouze o „detaily” jako světlomety, sedadla a podobně. Klíčová technika bude v nezměněné formě proudit přímo z Číny. Nasvědčuje tomu ostatně i zredukovaný počet lidí pracujících v továrně - z původně ohlášených tří tisíc jde aktuálně už jen o 2 400 zaměstnanců.

Jak to celé dopadne, je prozatím věcí neznámou. Stejně tak se můžeme ptát, zda Geely přistoupí k podobné spolupráci také v jiných evropských zemích. Třeba taková Tatra by se totiž díky Číňanům snadno mohla vrátit k výrobě osobních aut. Někteří by to jistě považovali za svatokrádež, spousta jiných by ale byla ráda za možnost koupit si další české auto. Třebaže by bylo ještě o dost méně české, než jsou dnes Škody.

Izera již v roce 2020 představila dvojici aut navrženou italským studiem Torino Design. Původně se však u nich počítalo s technikou Volkswagenu. Nakonec však půjde o přepracovaná auta Geely nabízená s polskou značkou. Výroba má odstartovat v roce 2026. Foto: Izera

