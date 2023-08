Rusové se znovu dočkají aut zakázaných „západních” značek. Převlečou kabát a přidají velmi nízkou cenu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saipa

Už to není jen spekulace, Rusové si za pár měsíců budou moci za méně než 300 tisíc korun skutečně koupit i něco jiného než Lady. Konkrétně půjde vozy Mazdy či Toyoty, ale smontované v Iránu z dílů, které bychom na zdejších nových modelech už nenašli.

Za necelých 300 tisíc korun toho u nás už mnoho nekoupíte, aktuální výběr čítá už jen čtyři vozy - Hyundai i10, Dacii Sandero, Mitsubishi Space Star a Kiu Picanto. Je nicméně otázkou, jak dlouho takový stav vydrží. Některé z těchto modelů skončí, osud dalších nepřímo ovlivní elektrická mánie. Výrobci musí ztráty s nimi spojené soustavně kompenzovat zisky z prodeje spalovacích aut, která si vzhledem k omezující se nabídce mohou dovolit zdražovat.

Co se tedy týče výhledu na příští rok, mnoho pozitiv Evropu opravdu nečeká. Jinak na tom budou v Rusku, a to ani ne tak navzdory, jako paradoxně díky sankcím. Ty vyhnaly z trhu „západní” značky jako Škoda z ruského trhu, který následně ponechali na pospas hlavně čínské konkurenci. Nezůstane ale jen u ní, neboť do Ruska vyrazí se svými vozy i automobilky z další sankcionované země, z Íránu.

Tamním firmám bylo i přes všechna omezení umožněno, aby nakoupily licence na výrobu mnoha zahraničních aut staršího data zrodu. A právě ta budou od příštího roku nabízena v Rusku v nové podobě stvořené už Íránci. My si nyní posvítíme na modely Quik, Saina, Atlas a Shahin od značky Saipa. V prvních třech případech se totiž jedná o evoluci Mazdy 121 z roku 1986, zatímco poslední zmíněný vůz používá platformu Toyota B, kterou byl kupříkladu v roce 2005 osazen Yaris. O moderní produkty tedy jistě nejde.

Problém to ale nutně být nemusí, neboť se stále více ukazuje, kterak jsou výrobci mimo, když z moderních aut zkouší bez výjimky udělat počítače na kolech. Spousta lidí totiž totiž jejich systémy nevyužívá, někdy je dokonce obtěžují, přesto je třeba za ně zaplatit horentní sumy. Něco takového však u Saipy nehrozí, nabídka pro Rusko tedy bude opravdu levná - Quik totiž odstartuje na 1 220 000 RUB (cca 287 tisíc Kč), zatímco Saina bude stát 1 500 000 RUB (asi 353 tisíc Kč) a Shahin 2 050 000 RUB (cca 483 tisíc Kč). Ceny Atlasu budou teprve upřesněny.

Lze už jen zmínit, že všechny vozy Saipy jsou poháněny 1,5litrovým motorem, nicméně zatímco Quik, Saina a Atlas vyfasují atmosférickou verzi a 88 koní, Shahin může počítat také s turbem, které výkon zvedá na 112 koní. O trhače asfaltu přesto nejde ani v jednom případě, to ale pochopitelně nikdo neočekává. Na druhou stranu ovšem nejde ani o holobyty, neboť v základní výbavě figurují třeba i vyhřívaná sedadla. Stejně jako třeba bezpečnostní prvky v podobě dvou airbagů a ABS.

Tím expanze íránské značky skončit nemá, v plánu jsou další dva vozy, z nichž jedním bude sedan P90 vycházející z Dacie Logan. Mnohem podstatnější však je, že automobilka možná začne svou produkci montovat rovněž v Rusku. To by vedlo k dalšímu pádu cen, Iránci by tak rázem mohli soupeřit i s Ladou. A přestože by u toho bylo velké množství lokálních, tedy ruských komponentů, základ by stále zůstával „západní”.

Rusové si od příštího roku budou moci koupit íránská auta jako Saipa Shahin nebo Saipa Atlas, která mají svůj základ ve vozech Toyoty a Mazdy. Tedy těch, které oficiálně v zemi již nic prodávat nesmí. To už je docela na hlavu postavená situace. Foto: Saipa

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec

