Rusové si díky sankcím budou moci koupit levná auta, která jim leckdo může závidět | Petr Prokopec

/ Foto: IKCO

Není pochyb o tom, že naprostou většinu aut si Rusové kvůli sankcím koupit moci nebudou, ani tohle ale není mince s jednou stranou. Do země se díky zmírnění pravidel dostanou dříve nedostupná, levná a jednoduchá auta, která mají z podstaty své kouzlo.

Rusko je aktuálně devátou nejlidnatější zemí světa, na 17 milionech kilometrů čtverečných žije takřka 145 milionů obyvatel. Máme tu tedy trh s velkým potenciálem, který se v posledních letech pravidelně dostával i mezi dvojici největších odbytišť aut v Evropě. Velká část automobilek jej ale nyní v důsledku sankcí zavedených Evropskou unií a Spojenými státy opustila. Pro některé značky, jako je česká Škoda, která tam měla velmi silnou pozici, je to problém. Pro jiné je to ale příležitost.

Tohle železo nyní kují hlavně Číňané, kteří v Rusku znamenali už dříve hodně a teď tam znamenají ještě víc. Nejsou ale jediní, kterým se tento trh v nastalé situaci otevírá. Momentálně svůj vstup na ruský trh oznámili Íránci a jejich auta mohou být pro Rusy docela žádoucí. A vlastně nejen pro ně.

Zejména Evropská unie se pod tlakem všemožných regulací a nařízení dostala až k tomu, že auta tu nabízí spoustu věcí, o kterou podstatná část zákazníků vůbec nestojí. Existují lidé, kteří si koupí jedno auto klidně na 10 nebo 15 let, většinu času jej nechají zavřené v garáži a používají jej pro občasné cesty od chalupy k rybníku, sem tam nákup ve „střediskové obci”, v neděli do kostela... Leckomu z Prahy to může přijít jako středověk, takových lidí ale není málo. Klidně by si zítra koupili novou Felicii, pravidla EU ale neumožňují prodat nový vůz bez inteligentního asistentu rychlosti. K čemu to takovým lidem je? Víc jak 70 km/h 10 let nejeli.

Rusko to tak daleko nedotáhlo, donedávna ale v podstatě s menším zpožděním kráčelo ve stopách EU. Tak nemělo Euro 5, ale Euro 6, nemělo eCall, ale Era-Glonass, dokonce podporovalo i elektrickou mobilitu. Vše o nějaký ten stupeň níže, v principu šlo ale o totéž. Ani tam se tedy nemohla prodávat opravdu jednoduchá auta, která sice onu Felicii pořád o pět parníků překonávají, stejně je ale lze vyrobit a prodávat za 150 nebo 200 tisíc Kč a spoustě lidí by stačila. Teď to díky sankcím, které Rusy přinutily některá tato pravidla rozvolnit (třeba Ladám stačí k homologaci splnit normu Euro 2), možné je.

Do Ruska tak míří automobilka Iran Khodro, která tam již v letech 2007 až 2009 pod svou značkou IKCO působila, tehdy však čelila konkurenci, vedle níž se její starší vozy vyráběné na základě licencí od Peugeotu či Renaultu nemohly prosadit. Navíc i IKCO se za tu dobu posunula a vyrábí i některé vcelku moderní vozy. Generální ředitel íránské automobilky Mehdi Khatibi tak již mohl prohlásit, že export íránských aut do Ruska odstartuje ještě do konce letošního roku.

Zatím není jisté, jaké vozy se na ruský trh podívají, na fotkách níže můžete vidět model Tara, který je přepracovaným Peugeotem 301. Ten jsme v roce 2012 testovali jako místní novinku, takže to není takový dávnověk, třebaže tu šlo o levné auto poskládané z již dříve používané techniky. Tento vůz ale také stál od 220 tisíc Kč. Jste si jisti, že by se u nás dnes pro takové auto nenašli zákazníci? Jsme si skoro jisti, že ano, při současné nedostupnosti čehokoli levného by to snadno mohl být mnohem úspěšnější vůz než tehdy.

Ale zpět do Íránu a do Ruska. Firma Iran Khodro předpokládá, že jeho letošní produkce by mohla narůst až na půl milionu vozů, z čehož 100 tisíc půjde na export. To možná na první pohled nevypadá jako obrovské množství, nicméně jde teprve o začátek. Navíc je třeba dodat, že daná značka není jedinou, jež hodlá díky Rusku zamířit na výsluní. Tou další je druhá největší íránská automobilka Saipa, která vyrábí auta na základě licence od Citroënu.

Saipa mimo to až do roku 2019 vyráběla také Dacii Logan první generace, kterou prodávala pod označením Renault Tondar L90. Ovšem po zavedení sankcí Francouzi ze společného projektu vycouvali. Íránská automobilka pak sice chtěla dále pokračovat na vlastní triko, chyběla jí však řada komponentů. Ty nyní našla v Rusku, odkud bude odebírat zejména motory a převodovky. Zkompletovaná auta pak bude zčásti posílat zpátky na ruský trh.

Je na jednu stranu zjevné, že Rusko se dostává do částečné izolace a na spoustu věcí si Rusové budou muset nechat zajít chuť. Také se k nim ale dostanou auta, na která by zase jinde chuť mohli mít. Ona Tara začíná s cenou na 290 650 000 íránských rialech, to v přepočtu není ani 170 tisíc Kč...

Iran Khondro bude mimo jiné v Rusku prodávat model Tara, který je přepracovaným Peugeotem 301 resp. Citroënem C-Elysée. Řekli bychom, že k lepšímu, je to relativně moderní, jednoduché auto zčásti používající starší techniku koncernu PSA, dnes součásti Stellantisu. Foto: IKCO

Zdroje: Avtostat, Iran Khondro

Petr Prokopec

