Rusové si mohou znovu koupit Octavii, dokonce její největší verzi PRO, Škoda bude jedině ráda

Škoda se z ruského trhu ostentativně stahuje, prodeji jejích aut v zemi to ale stěží zabrání. Rusové si tak nyní mohou koupit prodlouženou Octavii PRO, což škodovka může jen kvitovat - skoro nikdo jiný ji totiž nekupuje.

Škoda měla po léta dva klíčové trhy, z nichž jeden pro ni byl tím největším vůbec a druhý se později stal jejím číslem dva - Čínu a Rusko. Kdeže loňské sněhy jsou. Kdeže loňské sněhy jsou. To není ozvěna ani nedbalé zacházení s clipboardem, je to jen smutné shrnutí současné reality.

Čína, ač naprosto dominovala prodejním tabulkám značky s odbytem okolo 350 tisíc aut ročně, je dnes popelkou, kde letos Škoda udala pouhých 6 609 vozů. To i v Česku jich prodá víc, dokonce za jediný měsíc. Rusko pro značku též znamenalo hodně, ještě nedávno tam prodávala okolo 100 tisíc aut za rok, asi ale nemusíme připomínat, co se stalo loni a k čemu to vedlo. Škodovka tak v Rusku sbalila krám, to ale ještě nutně neznamená, že tam její auta nejsou a nebudou k mání.

Jednak pořád doprodává auta ze skladu, to už ji ale nespasí. Co by ovšem pomoci mohlo, je aktivita dealerů. Ti v nouzi berou, co se dá, a jak informuje Rossijskaja gazeta, jeden z nich začal do země dovážet Octavii PRO. Tedy největší čínskou verzi auta, která sice byla stvořena na míru tamního trhu, neoslovuje ale skoro nikoho (letos v Číně 909 aut).

Tento vůz má o 44 mm delší rozvor než „naše” Octavie (2 730 mm), díky tomu a nárazníkům ve stylu provedení RS je pak také o 64 mm delší (4 753 mm). Je to tedy docela velké auto, psali jsme o něm nejednou, které Číňany nevyjde draho - cena od 143 900 CNY, znamená asi 438 tisíc Kč. Co bychom tu za takhle velké auto s motorem 1,5 TSI a slušnou výbavou dali...

Číňany nezajímá, Rusy by v nouzi mohlo, jakkoli cena od 3 090 000 RUB (asi 744 tisíc Kč) už tak zajímavě nepůsobí. Škoda k věci jistě řekne, že nejde o její aktivitu, což nejde, na druhou stranu ale bude za takový stav jistě jedině ráda. V podstatě tím zabíjí dvě mouchy jednou ranou - může aspoň nějak „temperovat” své mizerné čínské prodeje a ještě nějak uspokojí ruskou klientelu, ke které se stejně dříve nebo později opět obrátí čelem, jakmile to geopolitická situace dovolí.

Škoda Octavia PRO se v Číně hitem nestala, teď se dá koupit i v Rusku. Škodovku to asi nespasí, přesto bude asi jen ráda, že se prodeje v jejích dvou dříve klíčových odbytištích aspoň trochu hýbou. Foto: Škoda Auto

