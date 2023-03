Rusové si možná na Škody už ani nevzpomenou, nahradí je ještě mnohem levnější nová auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saipa

Rusko bylo pro Škodu jedním z největších odbytišť na celém světě, kde bodovala zejména s modelem Rapid. Právě pro něj nyní přichází konkurence, možná spíš náhrada, která nevypadá zle a stát bude od pouhých 287 tisíc Kč v přepočtu.

Už nejednou jsme zmínili, že Rusko bylo pro Škodu po Německu druhým největším trhem na celém světě. Jen v roce 2021 tam mladoboleslavská automobilka prodala 90 tisíc aut, což vzhledem k jejím celkovým prodejům opravdu není málo. Loni nicméně musela po vypuknutí války na Ukrajině své aktivity dočasně přerušit. Aktuálně je pak jisté, že se ze země stáhne a na oficiální návrat to minimálně pár let vypadat nebude. Co však Škodu citelně zabolí, nad tím Rusové mohou stále více jen mávnout rukou. Dostává se jim řady čínských alternativ, které letos doplní i alternativy levnější.

Ruská firma Best Motors totiž podepsala dohodu s iránskou automobilkou Saipa, jejíž auta bude na domácím trhu nabízet. V prvé fázi půjde o hatchback Quick a sedany Saina a Shahin. První zmíněná dvojice sdílí tutéž techniku, zákazníci tedy mohou počítat s rozvorem 2 415 milimetrů, délkou 4 005 či 4 215 mm a 1,5litrovým motorem. Ten má od letošního roku produkovat 92 koní, Rusové ale nejspíše ještě dostanou starou specifikaci naladěnou na 88 koní.

Shahin je pak s délkou 4 460 mm a rozvorem 2 650 mm podstatně větším vozem, jenž překonává i Škodu Rapid. K mání pak rovněž bude s jedna-pětkou, v tomto případě byl ale její výkon navýšen na 112 koní. Po stránce dynamické tedy ani od jednoho auta z této trojice nelze čekat zázraky. Prolévat slzy kvůli tomu ale nikdo nebude, neboť stěžejní výhodou je zde cena - základ nabídky totiž bude startovat jen na jednom milionu rublů, což je asi 287 tisíc korun.

Na upřesnění konkrétních částek si budeme muset počkat do konce května, kdy by skrze Ázerbájdžán měla do Ruska dorazit první várka aut. Společnost Best Motors nicméně dodává, že i nejvýše položená konfigurace většího sedanu nebude drahá, stát by měla 1,7 mil. RUB (cca 488 tisíc Kč). Saipa tedy bude jednoznačně nabízet nejlevnější auta na ruském trhu. O to překvapivější jsou poněkud přízemní plány, dle nichž se prodá 10 tisíc aut letos a 45 tisíc příští rok.

Dá se nicméně předpokládat, že vše je dáno pouze kapacitami iránských továren. Stejně jako lze očekávat, že současný tříletý kontrakt bude následně prodloužen. Best Motors totiž hodlá vybudovat opravdu rozsáhlou dealerskou síť, kdy by jednotlivá centra měla být maximálně 150 kilometrů od sebe. Rusové by pak velmi rádi sjednali pro svůj trh sjednali i delší záruku, namísto současných 2 let a 80 tisíc km počítají se tříletou garancí a nájezdem 100 tisíc km.

Spolupráce mezi oběma zeměmi tím skončit nemá, neboť v Petrohradu má vzniknout dokonce i montážní závod iránské automobilky. Něco takového mohlo vylekat Číňany, kteří již začali Rusko považovat za druhý domov. Ač jsou totiž jejich vozy pohlednější, sofistikovanější a vybavené mnohem lepší technikou, zároveň jsou také o poznání dražší. A jestli dnes lidé po celém světě na něco slyší, pak je to nízká cena.

Na konci letošního května se začnou v Rusku prodávat iránská auta, a to hatchback Quick a sedany Saipa a Shahin. Posléze by se však nabídka měla rozrůst také o další tři vozy, z nichž jeden teprve čeká domácí premiéra. Foto: Saipa

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.