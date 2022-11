Rusové si nyní mohou koupit i nový Ford Mondeo, který v EU nedostanete, zpátky je i klíčový Renault před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Nevíme, zda se tomu máme smát, nebo je lepší nad tím brečet, sankce ale paradoxně udělaly z Ruska zemi s jednou z nejpestřejších nabídek aut. Rusové si nyní ke všemu ostatnímu mohou koupit i pátou generaci Fordu Mondeo, vrátil se jim i Renault u nás známý jako Dacia.

Z našich dosavadních příspěvků jste patrně pochopili, že nejsme velkými příznivci sankcí uvalených vůči Rusku. Neznamená to pochopitelně, že bychom se hlásili o členství ve fanklubu prezidenta Putina, jen je stále zjevnější, že sankce k ukončení války opravdu nevedou a řada z nich více škodí nám samotným. V případě automobilové branže jsou dokonce zjevně kontraproduktivní.

V posledních dnech jsme poukázali hned na dva modely Škody, které jsou momentálně v Rusku k mání, přestože dříve na tomto trhu oficiálně nabízeny nebyly. Jak Kamiq Monte Carlo, tak i Scala ovšem na východ od našich hranic zamířily „šedým dovozem“. Ten byl dříve v této podobě nemožný, neboť Rusové dali velkým zahraničním firmám do rukou kontrolu nad dovozem zboží jejich značek, kterou se sankcemi ztratily. Nyní se tak do Ruska může dostat prakticky cokoli a přesně to se děje - místo vybraných modelů se do největší země světa dostávají auta prakticky ze všech koutů světa, tedy i řada takových, která dříve v mezi nebyla k dostání a v kontinentální Evropě je nemůžete pořídit dodnes.

Abychom nemluvili jen obecně, proklepneme si další novinky detailněji. A začneme u vozu, který Rusům můžeme dokonce závidět. V zemi je totiž nově k mání Mondeo páté generace, tedy model, který byl původně určen pouze pro Čínu. Sedan postavený ve spolupráci značek Ford a Changan je přitom nabízen s dvoulitrovým motorem EcoBoost naladěným na 245 koní, o které se stará automatická převodovka. Jde přitom o jediné dostupné ústrojí, s nímž vůz startuje na 3,1 milionech rublů (cca 1 190 000 Kč).

Mimo to zamířila na ruský trh také Dacia Duster druhé generace, která byla tamním bestsellerem, akorát s jiným logem - moderní Dacie se v Rusku prodávaly vždy jako Renaulty. Zajímavé pak je, že pohon individuálně dovezených kousků má na starosti nikoliv benzinový, nýbrž 1,5litrový dieselový motor, který byl dříve v Rusku k dispozici též a byl překvapivě populární. Produkuje 115 koní a spřažen je s manuálem a pohonem předních kol. V této konfiguraci pak vychází na 2 miliony RUB (asi 768 000 Kč). Ceny jsou to na české poměry vysoké, vzhledem k cenám stále oficiálně dostupných vozů jiných značek jsou ale velmi konkurenceschopné.

Znovu je tak třeba se ptát, kdo je vlastně oněmi sankcemi zasažen. Pochopitelně je otázkou, jaká je aktuální kupní síla ruské klientely a vůbec ochota si auta kupovat, individuální dovoz míjí oficiální statistiky. Čistě z automobilového úhlu pohledu na tom ale Rusové špatně nejsou - ceny pohonných hmot v říjnu dokonce oproti září poklesly, litr benzinu se tak nyní prodává za méně než 20 korun. Natankovat jej pak tamní motoristé mohou do stále většího množství aut, zatímco nabídka v Evropě kvůli politickému tlaku řídne.

Zákonodárci by tedy znovu měli zasednout ke stolu a přehodnotit dosavadní stanoviska. Tím, že byl automobilkám vydán zákaz vývozu do Ruska, totiž došlo pouze ke snížení jejich prodejů a marží. Aut se do země dostává dokonce víc, ke všemu s přirážkou, ze které výrobci nemají ani haléř. Ta přitom v nějaké míře vždy skončí v rukou těch, proti kterým jsou sankce namířeny. Něco takového skutečně nelze považovat za funkční mechanismus.

V Rusku lze nově koupit i Ford Mondeo páté generace, v zemích EU tento vůz k mání vůbec není. Foto: Ford



Mimo to dorazila na tamní trh Dacia Duster, přičemž rumunské SUV si Rusové mohou poprvé koupit s jeho původním logem. Dříve bylo nabízeno s emblémem Renaultu. Foto: Dacia

Zdroj: Gazeta.ru poprvé a podruhé

Petr Prokopec

