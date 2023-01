Nová levná auta, na která jsme v Evropě dávno zanevřeli, se skutečně začnou prodávat v Rusku před 10 hodinami | Petr Miler

Není to žádná automobilová výhra v loterii, ale ruku na srdce - nestačilo by spoustě lidí něco takového? V Evropské unii si už podobné otázky neklademe, v Rusku pro změnu nemají možnost odpovědět na ně záporně.

Není mince s jednou stranou, a tak ani sankce zaměřené proti Rusku nejsou ničím takovým. Jednak platí, že co je pro někoho ránou, může být pro jiného výhrou. Nutně ale nemusí jít o opačné strany stejného obchodu. Jakkoli nemáme pochyb o tom, že obyčejné Rusy uvrhly nastalé události do velmi komplikované situace, která je má donutit přemýšlet nad tím, co si přejí, otevírají jim možnosti, o kterých se jim dříve ani nezdálo.

Pravidelně zmiňujeme nová auta z Číny, která do Ruska míří. Jsou to obvykle moderní vozy západních značek, jež se prosazují v už dávno nikoli nenáročném čínském prostředí kombinací svých vlastností a ceny. A zajímavé nabídky představují i v Rusku. Nejde ovšem jen o „normální” auta za přijatelné peníze, do země se dostávají a budou dostávat také velmi levné stroje ze značně exotických destinací.

Se svou trochou do mlýna spěchají i íránské automobilky, zejména pak Iran Khodro. To se už dříve nechalo slyšet, že po rozvolnění pravidel do Ruska se svými vozy vytáhne, neboť cítí příležitost se prosadit mezi obyčejnými Rusy, pro které teď existují v podstatě jen Lady. Tehdy se spekulovalo o tom, co vlastně chtějí v největší zemi světa nabízet, však IKCO pořád vyrábí i prodává třeba licenční kopii původní Dacie Logan, což není zrovna moderní vůz. Jak se ale vyjasnilo, opravdu staré modely pro Rusy nejsou ve hře.

Automobilka nyní upřesnila, že do konce letošního roku plánuje v Rusku prodat nejméně 2 tisíce svých aut, zejména pak modelu Tara. Pro IKCO je to jedna z jeho posledních novinek, který vyrábí teprve od roku 2021. Optikou Evropana to pochopitelně novinka není, jde o modernizovaný licenční Peugeot 301 z hloubi minulé dekády, pořád to ale není Trabant s rychlými pruhy. Firma vůz v Rusku nabídne s motorem 1,6 o 113 koních s manuálem nebo automatem. Na ceny je brzy, v Íránu ale auto cenově startuje v přepočtu na skoro směšných 170 tisících Kč.

Ještě levnější alternativou bude model Dena Plus, který už trochu pojízdným skanzenem je. Stojí stále na základech legendárního Peugeotu 405, jakkoli nejde jen o čtyřistapětku s upravenou karoserií - vůz byl opakovaně modernizován v mnoha ohledech. Pravý původ Deny Plus byste tedy asi od pohledu nepoznali, v případě pohonu pak vozu opět slouží jedna-šestka o 113 koních, pětistupňový manuál nebo šestistupňový automat jsou znovu k dispozici.

Nejsou to tedy žádné výstřely moderní automobilové techniky. Ani krasavci to nejsou. S ohledem na dřívější íránskou produkci ale zejména Tara vypadá až překvapivě dobře a za svou cenu může i zákazníky v zahraničí oslovit docela snadno. V Evropě jsme na taková auta zanevřeli celkově, přitom bychom je tu dnes uměli sami vyrobit ještě snáze a lépe než Íránci. Ti ostatně jejich části vyrábějí licenčně, bez přispění zejména francouzských automobilek by to ani sami nezvládli. „Dostupné normální auto” je ale nyní pro EU zlo. Důvody nechápeme a domýšlet je snad ani nechceme.

