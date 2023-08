Rusové si znovu mohou koupit nové Peugeoty od 230 tisíc Kč, u nás by byly splněným snem staromilců před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: IKCO, tiskové materiály

Bude třeba rozlišovat mezi faktickým a morálním stářím, neboť jako skutečně nová auta projdou tyto Peugeoty pouze prvním zmiňovaným pohledem. Ale kdo z konzervativců aspoň jednou nesnil o tom, že si bude moci znovu koupit kdysi milované auto jako nové?

Jako ekonomové se dokážeme jen stěží povznést nad přesvědčení, že trestat Rusko tím, že mu nebudeme nic prodávat, je nic neřešící luxus, který si za současného ekonomického vývoje nemůžeme dovolit. Ale je to jen náš názor, ten minimálně politicky převažující je jiný, a tak jsou Rusové sankcionováni nejen tak, že nám nesmí skoro nic prodávat, ale i tak, že si od nás spoustu věcí nesmí kupovat.

V některých zemích zašla situace tak daleko, že zakazuje i vývoz některých ojetých aut do Ruska, nepřekvapí tedy, že ze západních automobilek v této zemi více či méně skončily všechny. Není to tak, že by každá značka do jedné v Rusku prostě zabalila krám, přístup se liší značku od značky, a to i v rámci stejných automobilových koncernů. Zatímco třeba VW a Škoda se tváří stylem „sbohem a šáteček”, takové Porsche se dál snaží v zemi udržet v chodu alespoň síť dealerství a jeho servisních služeb, třebaže na prodeje nových aut musí zapomenout.

Za této situace není divu, že v zemi dál aktivně nepůsobí ani koncern Stellantis a jeho Peugeot, o to větším překvapením může být, že se nové Peugeoty začaly v zemi prodávat. Navíc ve velkém a jsou velmi levné - největší ruská síť dealerství aut Rolf začala nejlevnější vůz nabízet od pouhých 990 tisíc rublů, což je asi 230 tisíc Kč. Za to si u nás žádný nový Peugeot zdaleka nekoupíte, nabídka začíná na 369 tisících za nejlevnější 208.

To zní dobře, je ale třeba se podívat, co za auto to je. O Peugeot se jedná, jde ale o vůz licenčně vyráběný íránskou automobilkou IKCO alias Iran Khodro, který byl po dílčích modernizacích nazván 207i. Není to ale ve skutečnosti ani původní 207 z roku 2006, jedná se o přepracovanou 206 z roku 1998. Morálně tedy jde o 25 let staré auto, Iran Khodro jej ale vyrábí dodnes. Ostatně stále vyrábí i modernizované provedení původní 405, ovšem pod svou značkou.

Jak moc velké je to terno, nevíme, na druhou stranu by vzhledem k dobové popularitě Peugeotu 206 byla taková nabídka i u nás splněným snem nejednoho staromilce. Vůz je už v základu nabízen s 1,6litrovým atmosférickým motorem o výkonu 113 koní, který je standardně je spárován se šestistupňovou automatickou převodovkou. Ze základní výbavy stojí za zmínku dva airbagy, vyhřívaná přední sedadla, elektrická boční zrcátka, zadní parkovací senzory nebo ABS. Není to tedy vyloženě „holátko”, leckomu by mohla tato nabídka imponovat.

Zmíněná cena nicméně platí jen při dodání jiného auta na protiúčet a využití financování prostřednictvím leasingu nebo úvěru, standardně je vůz k dispozici od 1 499 789 RUB, což je asi 350 tisíc korun. Jestli s tímhle Íránci v Rusku rozbijí bank, ukáže až čas, každopádně jde o seriózní konkurenci pro Lady. Však ani ty morálně nejsou zrovna nejnovějším zbožím.

Peugeot 207i, reálně inovovaný Peugeot 206, se začal prodávat v Rusku. Foto: IKCO, tiskové materiály



K dispozici je i slušivý sedan, to berte s velkou nadsázkou. Foto: IKCO, tiskové materiály

Zdroj: Rolf

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.