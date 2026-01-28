Rusové stvořili vlastní dodávku ve stylu Cybertrucku, svůj Cybervan mají hotový dřív než Tesla
Petr ProkopecPřekonat Teslu v realizaci jejích vlastních záměrů nebývá při její rychlosti až tak složité. A co teprve v zemi, kde zítra již znamená včera?! Ze vcelku úsměvného auta tuhnou rty jen ve chvíli, kdy se dozvíte jeho zamýšlenou cenu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Rusové stvořili vlastní dodávku ve stylu Cybertrucku, svůj Cybervan mají hotový dřív než Tesla
včera | Petr Prokopec
Překonat Teslu v realizaci jejích vlastních záměrů nebývá při její rychlosti až tak složité. A co teprve v zemi, kde zítra již znamená včera?! Ze vcelku úsměvného auta tuhnou rty jen ve chvíli, kdy se dozvíte jeho zamýšlenou cenu.
Máte pocit, že Tesla Cybertruck je už poněkud obehraná písnička, ať jí přehrajete jakkoli? Nejste sami, ovšem její svérázný vzhled ani 8 let po dodnes udivující premiéře nedává lidem spát. Některé automobilky se tak rozhodla, že i jejich nový vůz musí vypadat jako malůvka pětiletého dítěte. Třeba čínský Xpeng se tak ještě dřív než Tesla se sériovým autem pochlubil konceptem, který působí jako Cybertruck na steroidech. Kromě jedné nápravy navíc totiž jeho zadní korba byla upravena tak, aby posloužila jako hangár pro malou helikoptéru.
Tato studie se zatím do výroby nedostala a nepředpokládáme, že se tak stane. Oproti tomu Rusové mají v úmyslu svůj vůz víc než inspirovaný Cybertruckem na silnice dostat, a to nejpozději příští rok. Máme ovšem pocit, že s ním dopadnou podobně jako Tesla. Jejich dílo totiž není elektrickým pick-upem, nýbrž elektrickou dodávkou, jakýmsi Cybervanem, o kterém se v souvislosti s Teslou též spekulovalo. Ruský Cybervan je pak sice spojen s některými zajímavými parametry a nápady, ovšem zároveň také s cenou 6,5 milionu rublů, což je na dodávku absurdních 1,7 milionu korun.
Za vším stojí nová značka Russo-Balt, která sídlí v Permu poblíž pohoří Ural. Její název podobně jako samotný vůz není zrovna originální - spojena s ní již od roku 1894 byla jiná ruská automobilka, která zpočátku vyráběla kočáry, než přešla na auta. Její sídlo se nacházelo v Rize, tedy v současném hlavním městě Lotyška. To ovšem dříve bylo součástí carského Ruska. Jejím duchovním nástupcem se pak stala značka Dartz vyrábějící luxusní pancéřovaná SUV.
Zajímavé je, že vedle toho v Rize působí další firma Russo-Balt, ta se ovšem zabývá přívěsy. Permský Russo-Balt oproti tomu hodlá nabízet zmíněnou elektrickou dodávku, která stojí na platformě s pohonem předních kol. Ta roztáčí 200koňový elektromotor, který je napájen bateriemi o kapacitě 115 kWh. Udávaný dojezd má přitom činit 400 km, ale určitě to tak nebude ve chvílích, kdy bude vyplněn nákladový prostor od podlahy až po střechu. Napěchovat do něj ostatně lze až tunu harampádí.
Rusové uvádí, že jejich vůz byl od počátku navržen pod vlastní střechou. Jenže dodávka až příliš připomíná čínskou novinku Weiqiao V90. Ta se v prodeji měla objevit na podzim loňského roku, společnost Shandong Weiqiao Pioneering Group, která za ní stojí, má ovšem zjevně zpoždění. Protože ale již předloni poslala do prodeje o trochu menší, ovšem podobně stylizovaný model V70, dá se předpokládat, že své záměry dotáhne do konce.
Firma Weiqiao byla založena už před osmadvaceti lety, zpočátku se ale specializovala na produkci bavlny či syntetických látek. V této oblasti dokonce dosáhla na světové prvenství, její zakladatel Zhang Shiping však v roce 2003 rozhodl, že budoucnost se skrývá v hliníku. Weiqiao se tak následně stalo největším producentem tohoto kovu na světě a její šéf byl titulován jako hliníkový král. Přičemž právě tento materiál byl využit při výrobě V70 i V90.
V tomto ohledu se čínská a ruská dodávka liší, Russo-Balt totiž stejně jako Tesla v případě karoserie sází na nerezavějící ocel. Očekávat tedy můžeme obrovskou hmotnost, zatímco V70má na kontě jen 1 460 kg. I s třetinovými bateriemi (41,86 kWh) tedy má zvládat na jedno nabití 350 km, byť tato cifra vychází z čínského cyklu CLTC, který je ještě méně realistický než většina ostatních. Nicméně po městě by nějaké to ježdění zvládnout mohl, přestože dokáže pobrat 1 240 kg nákladu, tedy více než ruský soupeř.
Russo-Balt navíc praktičnost své dodávky poněkud kompromitoval sázkou na trochu jiné dveře. Boční posuvné, kterými disponuje Weiqiao, zde totiž nenajdete. Místo toho pouze vzadu, kde Číňané používají křídlové dveře, lze počítat se vzhůru posuvnou roletou. To sice vozu dodává na originalitě, k úspěchu to ovšem vést nemusí. Uvidíme tedy příští rok, zda se dílo opravdu povede dotáhnout do úspěšného prodejního konce.
Rusové zjevně chystají svůj vlastní Cybertruck, tedy spíš Cybervan. Nejde tedy o pick-up, ale o elektrickou dodávku. Vypadá legračně, ale na to už jsme u „cybervěcí” zvyklí, no ne? Foto: Russo-Balt, tiskové materiály
Zdroj: Russo-Balt
Bleskovky
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
včera
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
26.1.2026
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
25.1.2026
Nejnovější články
- Majitelé starších Tesel poznávají kruté ceny náhrad za odešlé baterie, hodnotu zbytku auta překonávají i několikanásobně
včera
- Novinka Dacie se rozložila při losím testu. Nezvládla ho tak, až si sedřela ráfek kola, k úplnému otočení chybělo málo
včera
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
včera
- Rusové stvořili vlastní dodávku ve stylu Cybertrucku, svůj Cybervan mají hotový dřív než Tesla
včera
- Duster se začal jako Renault prodávat v novém. A můžeme jen závidět, i se 160 koňmi je levnější než u nás tříválcová Dacia
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva