Rusové svůj drsně vyhlížející armádní stroj prodávají i civilistům, dokonce do zahraničí

Strach nahánějící novinka o hmotnosti 14,5 tuny je primárně konstruována pro přepravu 12 po zuby ozbrojených vojáků nebo rozličných zbraní. Krytí ve schránce ze silného pancíře ale mohou využívat i civilisté, dokonce nejen z Ruska.

Nový ruský víceúčelový obrněný vůz VPK-Ural stále podstupuje zátěžové zkoušky, přesto byl už první kus předán zákazníkovi. Nejde navíc o ruskou armádu a dokonce ani o nikoho z Ruska - auto si koupil civilista z blíže neupřesněné země toužící po maximální ochraně. „Auto pro armádu prochází testy, ale jeden kus jsme již prodali. Na žádost kupce jsme vůz trochu zmenšili pro osmičlennou posádku,“ řekl ředitel vývoje.

Ural ve své standardní podobě měří na délku 6,5 metru, na výšku 2,8 metru, do šířky zabere 2,5 metru a s celkovou hmotností 14,5 tuny snadno předčí starší model Atlet, se kterým sdílí mnoho komponentů. Novinka s mezinárodními ambicemi jezdí na čerstvě vyvinuté platformě integrující části konstruované přímo v Rusku. Auto lze podle potřeby konfigurovat do podoby pěchotního vozidla nebo výhradního nosiče zbraní. A jak vidno, možná je i úprava pro použití na běžných silnicích.

V přepravní verzi může poskytovat úkryt až tuctu plně vybaveného personálu. Do akce jej žene přeplňovaný turbodieselový motor YaMZ-536 s výkonem 268 kW (365 koní) schopný rozpohybovat masu pancíře až do rychlosti 100 km/h. Zájemci si mohou vybrat mezi pětistupňovou manuální převodovkou a šestistupňovým automatem, obojí deklaruje nízkou spotřebu s dojezdem až tisíc kilometrů na jednu plnou nádrž.

Motorový prostor včetně dalších náchylných sekcí vozu chrání pancíř balistické ochrany podle GOST R 50963 úrovně 5, který odolá palbě náboji 7,62 mm × 39 PS nebo 7,62 mm × 54R LPS. Prostor posádky je obalen stejně certifikovanou vrstvou neprůstřelného štítu, zároveň tento standardní může zájemce nechat rozšířit na lepší konfiguraci GOST R 50963 úrovně 6a. Ural má zabudované protiminové prvky schopné zvládnout detonaci šesti kilogramů nastražené výbušniny.

Pojízdný kryt jezdí na listových pružinách zhruba 0,4 metru nad zemí. Z hlediska mobility je vozidlo schopno zvládnout stoupání do třiceti stupňů s bočním náklonem jen o deset stupňů menším. Neměly by vadit brody hluboké 1,2 metru nebo vertikální překážky vysoké 0,4 metru či půlmetrové zákopy. Vojsko by mohlo být spokojeno, stejně jako civilní zákazníci odkudkoliv. Jezdit s monstrem takových schopností v běžném provozu musí být vážně něco.

