Rusové ukázali svou hotovou náhradu za nedovážené Mercedesy, učinili tak pyšně a se vší parádou
Petr ProkopecJe třeba říci, že tohle auto nevypadá nezajímavě a k dispozici bude hned ve dvou provedeních lišících se primárně svou délkou. Navzdory jeho oficiálnímu označení nejde tak úplně o nové a už vůbec ne ruské auto, oněm Mercedesům se ale v mnohém dokáže rovnat za méně než polovinu peněz.
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Rusové ukázali svou hotovou náhradu za nedovážené Mercedesy, učinili tak pyšně a se vší parádou
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Je třeba říci, že tohle auto nevypadá nezajímavě a k dispozici bude hned ve dvou provedeních lišících se primárně svou délkou. Navzdory jeho oficiálnímu označení nejde tak úplně o nové a už vůbec ne ruské auto, oněm Mercedesům se ale v mnohém dokáže rovnat za méně než polovinu peněz.
„Dnes zahajujeme výrobu a představujeme prémiový automobil Senat,“ ohlásil na úvod mezinárodního ekonomického fóra SPIEF 2026, která se koná v Petrohradu, starosta ruské metropole Alexandr Beglov. Nový sedan, který se bude vyrábět v bývalé továrně Toyoty, pochopitelně nezapomněl pořádně vychválit. A postěžoval si i na vývoj, který přišel po roce 2022, kdy Rusko odstartovalo vojenskou invazi na Ukrajinu, kvůli které muselo čelit mnoha mezinárodním sankcím.
„Cesta to nebyla jednoduchá, protože naši zdánlivě spolehliví zahraniční partneři opustili město. A neodešli v dobrém, kvůli čemuž rozvoj automobilového průmyslu v Petrohradu zastavil, dokonce se přesunul do záporných hodnot. Dnes byl ale oživen, a dalo by se říct, že s ještě větší intenzitou. Funguje a dnes vidíme nádherné auto. Naše auto, ruské auto,“ dodal Beglov. Jeho slova je ale třeba brát s velkou nadsázkou.
Nově odhalený Senat 900 totiž ruským autem až tak není, místo toho se jedná o čínské Hongqi H9, které se dočkalo odlišných čelních partií. O pozornost se hlásí hlavně čelní maska s vertikálními lamelami, která novinku propojuje s existujícími modely automobilky Aurus. Nicméně pod její hlavičkou 5 137 milimetrů dlouhý vůz nabízen nebude, Rusové se totiž rozhodli, že přepracované Hongqi nabídnou pod novou značkou Senat. Víc než novou masku, světla a nárazník však nedodali.
Patrné je to hlavně v interiéru, neboť jedinou změnou oproti dárcovskému vozu je odlišné logo na volantu. Jinak tu ovšem máme stejnou architekturu kabiny i nabídku čtyř- či pětimístné verze. V obou případech si přitom klientela může dopřát dřevěné dekory a kožené čalounění, zatímco u sedadel lze kromě obligátního vyhřívání a chlazení počítat také s masážní funkcí. S ohledem na čínský původ pak nepřekvapí jen minimum tlačítek a rozměrný dotykový displej a digitální přístrojový štít.
K výrazným změnám nedojde ani pod kapotou, kam se nastěhoval přeplňovaný třílitrový šestiválec. Rusové ovšem počítají s tím, že jejich benzin je trochu méně kvalitní, čemuž byl uzpůsoben řídicí software motoru. Jednotka tak produkuje 326 koní, což je o jedenáct míň než v Číně. V kombinaci s osmistupňovým automatem a pohonem všech kol, s nimiž lze počítat ve standardu, přitom Senat 900 zvládá zrychlení na stovku za 6,5 sekundy. Nejvyšší rychlost ale upřesněna nebyla.
Se stejným pohonem přitom Rusové počítají také u varianty Senat 1000, která se v Petrohradu ukázala rovněž. Jde o prodloužené provedení vycházejí znovu z Hongqi H9, které do délky narostlo na 5 337 metru. S výrobou tohoto modelu ovšem nová značka začne až ke konci příštího roku, zatímco výchozí provedení dle oznámení Beglova už montážní linky opouští. Nicméně pro letošek by mělo vzniknout jen tisíc kusů, což nakopávání petrohradské automobilové branže příliš nepotvrzuje.
Rusové ovšem počítají s rostoucím zájmem, a to i proto, že řada Mercedesů třídy S sloužících u ruských firem již má najeto okolo 400 tisíc kilometrů. Jejich majitelé by pak sice rádi sáhli po nových, ovšem v důsledku sankcí buď nejsou k dostání, nebo jejich ceny startují v rozmezí 25 a 28 milionů rublů, což je nějakých 7,15 až 8 milionů korun. Vedle toho je ovšem Hongqi H9, tedy pardon, Senat 900, relativně levným zbožím, k mání je totiž od 12 milionu rublů neboli od 3,43 milionu korun.
Senaty 900 a 1000 se ukázaly i naživo. Foto: Senat Auto, tiskové materiály
Živé i oficiální fotky odkazují vůz, který má v autoparcích ruských firem i tamních samospráv nahradit stárnoucí Mercedesy, které se kvůli mezinárodním sankcím staly nedostatkovými a příliš drahými. Foto: Senat Auto, tiskové materiály
Zdroj: Senat Auto, Auto.mail.ru
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