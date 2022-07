Rusové ukázali hypermoderní verzi Putinovy limuzíny, technicky pozoruhodný stroj překonává ty západní před 5 hodinami | Petr Prokopec

Může to být cílený projev snahy ukázat, že Rusko není na kolenou a hned tak se nezlomí, tak či onak jde o pozoruhodný stroj. Kombinace palivových článků a baterií si bere maximum z možností obou řešení, přesto vůz zvládá stovku za pouhé 4 sekundy.

Rusko většina z nás nemá spojené s automobilovým pokrokem, koneckonců taková Lada Niva, která poprvé vyjela v roce 1977, figuruje mezi tamními nejprodávanějšími novými vozy dodnes. Neznamená to nicméně, že by výrobci jen složili ruce v klín. Velmi aktivní je zejména technologický institut NAMI, který stojí za vývojem „Putinovy limuzíny“. Tedy Aurusu Senat, který je k dispozici v základní i prodloužené verzi. Obě pak lze opatřit pancířem, přičemž pohon má vždy na starosti 4,4litrový osmiválec vyvinutý Porsche.

Pohonnou jednotku doplňuje elektromotor, přičemž hybridní ústrojí produkuje 598 koní mířících skrze devítistupňový automat na obě nápravy. S tímto pohonem se pak 5,63metrový vůz rozjede na stovku za rovných 6 sekund, přičemž jeho maximum je elektronicky omezeno na 250 km/h. V případě 6,6metrové pancéřované limuzíny je nicméně dynamika o poznání horší, ke zdolání stovky totiž potřebujete 9 sekund, zatímco nejvyšší rychlost je omezena na 160 km/h. To ale pro státníky toužící hlavně po klidu a bezpečí asi nebude problém.

Institut NAMI nicméně již loni oznámil, že pracuje jak na rychlejší, tak na úspornější verzi. Nyní se Rusové pochlubili s novinkami, Senat totiž skutečně osadili vodíkovým ústrojím. To počítá se dvěma elektromotory, které všechna čtyři kola roztáčí dokonce 612 koňmi. Sprint na stovku tak vůz zvládá již za 4 sekundy, tedy podstatně rychleji než spalovací model. Oproti němu má být i ekologičtější a během udávaného, 600kilometrového dojezdu si má říci o 8 kilogramů vodíku.

Institut přiznává, že infrastruktura je v případě vodíku v Rusku na ještě horší úrovni než dobíjení pro elektromobily, dnes prakticky neexistuje. „Musíme však být proaktivní, nelze diskutovat o tom, zda tu byla dříve slepice či vejce nebo vodíkové stanice či auto. Náš vůz je prvním krokem k uhlíkově neutrální budoucnosti. Vyvinuli jsme jej, můžeme jej nabídnout zákazníkům. Nyní je vše už jen na těch, kdo se postarají o infrastrukturu,“ uvedl šéf vývojového oddělení institutu Alexej Kolbasov.

Absence vodíkových stanic vedla NAMI k použití baterií o poměrně velké kapacitě (na poměry vodíkových aut) 100 kWh, které v západních vodíkových autech zdaleka nevídáme. Ty slouží i jako zdroj záložní energie, a lze je tedy samostatně dobíjet stejně jako akumulátory klasických elektromobilů, přičemž 80procentní kapacity dosáhnou majitelé v optimálním případě po dvouhodinovém stání.

Jde jistě o chytré řešení, dost by nás nicméně zajímala hmotnost vozu. Základní verze S600 osazená spalovacím ústrojím totiž na ručkách vah vykáže 2,7 tuny. Vodíkový prototyp pak sice něco shodil díky absenci spalovacího ústrojí, o poznání více však nabral už jen s ohledem na baterie. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby měl na kontě přes 3 tuny. O to zajímavější ale je, jak moc se vylepšila dynamika.

Na zahájení prodeje nicméně nečekejte se zadrženým dechem, zatím se jedná pouze o prototyp, který má naznačit technologické možnosti institutu i samotného vozu. Jakýkoliv další pokrok se pak bude odvíjet hlavně od infrastruktury. Stejně jako od vývoje rusko-ukrajinského konfliktu. Bez plně fungujícího importu a exportu bude vodíkový Senat stěží vznikat i se v rozumné míře prodávat.

Rusové se s prototypem vodíkového Aurusu Senat pochlubili na výstavě Innoprom v Jekatěrinburgu. Foto: NAMI, tiskové materiály

