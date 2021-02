Rusové ukázali, jak funguje neobvyklý volant v jejich novém osobáku, kde má airbag před 6 hodinami | Petr Miler

Nestává se často, aby se známý výrobce nákladních aut pouštěl do produkce těch osobních, v tomto případě se ale děje právě to. Ruská novinka od Kamazu je zvláštní a teď se ukázala v akci.

V polovině loňského prosince se poprvé ukázalo světu první osobní auto známého ruského výrobce náklaďáků. Auto nazvané Kamaz Kama-1 možná neohromuje nápaditostí svého jména, jinak ale má čím zaujmout. Jde o elektromobil, tedy v Rusku něco krajně neobvyklého, s dosti nestandardně řešeným interiérem.

Kamaz jej nevyrobil od nuly, pomohl si komponenty svých čínských dodavatelů, kteří se postarali o elektromotory, akumulátory a část palubní elektroniky. Zbytek ale Rusové stvořili sami a to nikoli s cílem ukázat, co také dovedou, ale dostat takové auto do výroby. Kamaz počítá s tím, že jej pošle do prodeje s cenou mezi 1 a 1,3 milionu rublů (cca 288 až 375 tisíc Kč), což by znamenalo, že půjde o jedno z nejlevnějších elektrických aut prodávaných v Evropě.

Kdy se tak má stát, Rusové neupřesnili, ve vývoji a prezentaci auta ale dále pokračují. Při té příležitosti jej poprvé ukázali v akci uvnitř svého výrobního areálu, z níž je mimochodem patrné, že jde o auto s pohonem zadních kol - takové drifty by jinak koncipovaný vůz ani na sněhu nevystřihl. Tedy, čtyřkolka se správným naladěním ano, ale tou Kama-1 už vzhledem ke své ceně není zcela jistě.

Nejvíce otázek ovšem po premiéře padlo na adresu volantu, který je řešený vskutku nevšedně. Nemá totiž plastový střed, jak je běžné, na tomto místě je displej, přes nějž se ovládá část funkcí vozu. Už ze zprvu odhalených záběrů bylo pravděpodobné, že střed je pevný, tj. volant se otáčí „pod ním”, což je nyní stvrzeno. Jak moc je to šťastné, nevíme, ale zaujmout to dokáže. Otázkou také bylo, kde je v takové chvíli airbag, vyjede snad z displeje? Na Kamaz říká, že je umístěn ve stopě vozu a vystřelen je tedy shora, nikoli zdola.

Podívejte se na to sami na nových záběrech níže, my už jen dodáme, že Kama-1 je 3,4 metru dlouhé, 1,7 metru široké a 1,6 metru vysoké auto, které váží asi 1,3 tuny. Z toho asi 400 kilogramů připadá na 33 kWh akumulátory, které „živí” 80kW (110 koní) elektromotoru, jež dovolí vozu zrychlit na stovku za 6,7 sekundy a jet až 150 km/h. Teoretický dojezd má činit až 250 km.

První osobák Kamazu se ukázal v nových detailech, díky dalším informacím nyní víme přesně mimo jiné to, jak má řešený volant a kam se poděl airbag. Foto: Kamaz

