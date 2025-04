Rusové ukázali nové monstrum na rozhánění demonstrantů. Říká si Stěna a funguje stejně brutálně jako vypadá včera | Petr Prokopec

Poslat tohle mezi lidi chce jistě silný žaludek. A to jste neviděli všechno. Dění na Národní třídě v roce 1989 se najednou zdá jako vrchol humanity - když Stěna „roztáhne svá křídla”, mají všichni utrum.

Vývoj lidské společnosti nikdy neprobíhal po přímce, byla to vždy jakási sinusoida, kdy časy větší svobody následovaly doby jejího omezování. Dnes jsme po několika relativně bezstarostných dekádách v tomto ohledu zas jednou na sestupné tendenci a útěchou nám může být snad jen to, že z dlouhodobého hlediska společnost vždy spěje ke stále větší svobodě. To je ale jakýsi „velký obrázek”, ten malý nutí spíš k otázce, jak hluboko klesneme v aktuálně probíhajícím cyklu. Jasnou odpověď dá jen čas, ale vzhledem k tomu, že najednou není společensky nepřijatelným nic od razantního omezování svobody projevu až po zásahy do svobodných voleb, máme obavu, že dno je ještě daleko.

V této souvislosti si tedy říkáme, zda někteří z politiků ze západnějších koutů Evropy nelitují existence protiruských sankcí, neboť kvůli nim si nemohou pořídit tamní „udělátka”, která nemají za cíl nic jiného než to, co takové jednání státní moci dříve nebo později bude následovat - odpor veřejnosti. Rusové si s ním totiž nikdy moc hlavu nedělali a podobné projevy potlačují v podstatě jakýmkoli prostředky. Důkazem budiž i inovované provedení monstra zvaného Stěna, které nemá za cíl nic jiného než pomoci potlačovat masové demonstrace.

Je to kreace koncernu Kalašnikov, která vznikla na bázi podvozku Kamazu-65201. Určena je pro ruské ministerstvo vnitra, které bude mít 29tunový stroj v záloze pro výše zmíněný účel. Jméno stroje zní podivně, ve skutečnosti je ale velmi výmluvné - pojízdné šasí s kabinou se dočkalo 7,5 metru širokého rozkládacího štítu, který je možné položit před vůz a následně tlačit dav jako bagrem až tam, kde jej státní moc bude chtít mít.

Samotný štít je neprůstřelný, jakkoliv při klasifikaci BR1 odolá pouze menším ručním zbraním. Jeho součástí jsou přitom střílny, světla a dokonce kamery s rozpoznáváním obličejů. Dále pak nechybí centrální „čepel“, která dokáže rozrazit barikády a odsunout až 2,5tunové objekty, typická auta. K ovládání celého vozu jsou třeba dva lidé - řidič a operátor štítu. Ten musí dávat velký pozor na počasí, neboť hydraulický systém je náchylný na vodu. Vlhkost okolí tedy nesmí přesáhnout 95 procent, na prudkém dešti pak Stěna může pobýt maximálně 60 minut. K aktivaci štítu pak operátor potřebuje 5 minut.

Zatím nebylo upřesněno, kolik Stěna stojí a kolik exemplářů si vlastně ruské ministerstvo vnitra objednalo. Nicméně štít je určen k potlačení demonstrací hlavně ve velkých městech, kde má sloužit po boku pancéřovaných náklaďáků osazených vodními děly a podobně. Až si něco podobného začnou pořizovat místní ministerstva vnitra, budete přibližně tušit, na če jste...

Stěna od Kalašnikovu je ruskou novinkou určenou k rozhánění demonstrantů. Divili bychom se, kdyby při pohledu na ni neukápla i některým evropským politiků slina od úst. Foto: Kalašnikov

Petr Prokopec

