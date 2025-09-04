Rusové ukázali nový všudychod jako z dob SSSR. Stroj zvaný Hvězda nezastaví nic, ujede až 1 000 km v kuse klidně i bažinami
Petr ProkopecNikoho jiného na celém světě nenaučily podmínky stavět tak extrémní stroje. Tento byl ve vývoji 15 let a nyní je k dispozici v 35 verzích komukoli, kdo je ochoten zaplatit miliony za auto, které nepotřebuje nejen silnici, ale dokonce ani pevnou zem pod koly.
4.9.2025 | Petr Prokopec
Podstatná část Ruska leží až za severním polárním kruhem. I na takových místech ale žijí lidé a tamní arktické podnebí s téměř nulovou infrastrukturou pochopitelně volá po velmi specifických automobilech. Rusové jim historicky říkají „všudychody”, což je celkem výstižné označení - tahle auta mají projet prostě všude a vším, vodu v libovolném množství a skupenství nevyjímaje.
Vývoj těchto aut se nikdy nezastavil a pokračoval v i posledních letech. V roce 2010 tak odstartovaly pod záštitou ruského ministerstva pro vědu a vzdělání práce na jednom takovém speciálu na státní technické univerzitě v Nižném Novgorodu. A o deset let později začala výroba testovacích prototypů - tím se zrodil Rusak K-8, poslední evoluce terénních vozidel schopných dojet skutečně kamkoli.
Jeho výroby se ujala společnost Zvezda, dlouho jsme o ní ale neslyšeli. Až teď se znovu hlásí o slovo, neboť dokončila (no, dokončila... podívejte se na její zázemí sami) svou novou továrnu ve městě Kstovo, kde uspořádala prezentaci zachycenou na záběrech níže. Svůj speciál pak přejmenovala na Zvezda T24, aby nedávala příliš okatě najevo spojitost s Ruskem, ovšem ani slovo Zvezda moc internacionálně nezní, je to pochopitelně ruské označení hvězdy. Buď jak buď, novou výrobní halu opustil první sériový exemplář - osmikolka schopná pobrat 28 cestujících.
Jde o jednu z mnoha možných verzí, celá rodina těchto aut měla už v dobách Rusaku zahrnovat přibližně 35 variant určených pro všemožné účely. Klientela si tak dál může objednat klidně i arktickou sanitku nebo dokonce pojízdnou kantýnu, v útrobách ale došlo k technickým změnám. Jako Rusak vůz spoléhal na 2,8litrový turbodiesel Cummins, který navíc mohl být osazen hybridní technikou. Protože jde ovšem o jednotku americké firmy, která se musí řídit aktuálními sankcemi, zamířil nově pod kapotu 4,4litrový turbodiesel ruského YAMZu. Doplněn je manuální převodovkou a pohonem všech osmi kol, nechybí ani uzávěry diferenciálů usnadňující průjezd i tím nejnáročnějším terénem.
Kdy se rozjede výroba dalších verzí, z nichž ty největší dostanou šestnáct kol, zatím nebylo upřesněno. Ostatně vše záleží na konkrétních objednávkách zákazníků. Osmikolka nicméně zvládá pohyb na souši i ve vodě, k dispozici pak má dvě 350litrové nádrže na naftu, se kterými zvládne až tisíc kilometrů na jeden zátah, a to klidně i při teplotách hluboko pod bodem mrazu.
S původním pohonem vůz zvládal až 60kilometrové tempo na zpevněném povrchu, zatímco na vodě se plavil rychlostí 8 km/h, pokud měl přídavné trysky. Dá se předpokládat, že obdobná dynamika bude vlastní i novému provedení. To startuje na 21 milionech rublů, tedy na 5,5 milionech korun, konkrétní cena však bude záviset na požadavcích klientely. Ta se může rozhodnout i pro užitkovou verzi, která místo 28 cestujících pobere až 4 tuny nákladu.
Z Rusaku K-8 se stala Zvezda T24, která je nyní k dispozici s novým pohonem. Schopnosti tohoto speciálu ale mají dál zůstat fenomenální, jak se ostatně firma snažila ukázat během prezentace prvního sériového kusu. Foto: Zvezda, tiskové materiály
Zdroj: Zvezda
