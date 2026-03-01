Rusové ukázali své tahače budoucnosti, zdroj inspirace je zjevný
Petr ProkopecNejslavnější ruský výrobce nákladních automobilů všeho druhu se rozhodl pohlédnout do budoucnosti a nechal si navrhnout možné podoby svých příštích tahačů. A nestřílí jen tak od boku, jejich autory hodlá zaměstnat.
Rusové ukázali své tahače budoucnosti, zdroj inspirace je zjevný
1.3.2026 | Petr Prokopec
Nejslavnější ruský výrobce nákladních automobilů všeho druhu se rozhodl pohlédnout do budoucnosti a nechal si navrhnout možné podoby svých příštích tahačů. A nestřílí jen tak od boku, jejich autory hodlá zaměstnat.
Mluvit o ruském automobilovém průmyslu jako o vyspělém by bylo přehnané. Třeba Lada sice má v nabídce moderní vozy jako Vesta či Iskra, ovšem i ty za čelem pelotonu vývoje v mnohém zaostávají. A vedle nich se dál prodává třeba Niva Legend, která příští rok oslaví padesátiny. A jakkoli u ní během té doby došlo na mnohá vylepšení, konstrukční základ je pořád stejný jako v roce 1977.
Když si uvědomíme, že jak je na tom Rusko v případě osobních aut, asi by nás nemělo překvapit, že mnohé stále prodávané náklaďáky vypadají podobně jako stroje z druhé světové války. Na druhé straně se to však dá pochopit, neboť často slouží v odlehlých oblastech, kde více než inovace je robustní technika. Letitá výroba stále téhož navíc znamená dostatek náhradních komponentů, zatímco jednoduchá konstrukce vede k oné vysoké odolnosti i snadné údržbě.
Neznamená to však, že by by některé automobilky nebyly konkurenceschopná a nesnažily se hledět kupředu. Takový Kamaz patří mezi výrobci náklaďáků ke špičce a na budoucnost myslí. Je tak mimo jiné hlavním partnerem národní soutěže Young Design, kde v jedné z kategorií soutěžící měli přijít s návrhem tahače budoucnosti. Vítěz kromě zlaté medaile získal i peněžitou odměnu ve výši 50 tisíc rublů, což je něco málo přes 13 tisíc korun, to asi málokoho vytrhne. Kamaz však nejnadějnějším soutěžícím slíbil práci ve svém designovém oddělení, což už se počítá.
Designy tří vítězných návrhů je podobný a je z nich zjevné, že se autoři inspirovali „na západě“ u Tesly Semi. Máme tu tedy vždy výrazně seseklou a uhlazenou přední kapotu, nad kterou trůní do stran zaoblené okno. Ani v jednom případě pak nedošlo na použití klasických zpětných zrcátek, jejich úlohu evidentně převzaly kamery. Pohon ale jistě zůstane konvenční, ostatně autoři do svých návrhů už promítli směr, jakým se Kamaz do budoucna hodlá vydat u produkčních tahačů.
Ruská automobilka totiž pracuje na nové generaci K6, která by se měla objevit do roku 2030. Jak potvrdily patentové obrázky, počítá se u ní s kamerami, kdy Kamaz chce použít dvě pro každou stranu. Obraz z nich by pak byl přenášen na monitory na čelních sloupcích. Po stránce technické bude nová generace evolucí současné K5, kabina tedy bude nadále trůnit na pohonném ústrojí a bude se odklápět. Rusové ovšem více kladli důraz na aerodynamiku, pročež je karoserie více zaoblená a svažuje se kupředu, podobně jako na vítězných návrzích. Kamaz pak ostatně v jednu chvíli zvažoval, že by kompletně zakapotoval kola i zadní převis, aby dosáhl vůbec nejnižšího odporu vzduchu v segmentu.
Nakonec od této volby bylo upuštěno, je však možné, že výsledky designové soutěže se do vzhledu ruských náklaďáků budoucnosti ještě propíšou. Pro letošek nicméně Kamaz zůstává jen u pěti nových variant generace K5, která byla poprvé představena v roce 2019. Založena je z části na Mercedesu Actros, což výrobu po roce 2022 kvůli mezinárodním sankcím omezilo, než Rusové nahradili německé díly vlastními a čínskými.
Budou takhle nějak vypadat ruské tahače budoucnosti? Možné to je, už chystaná generace K6 se k nim přibližuje. Foto: Rostec, tiskové materiály
Zdroj: Rostec
