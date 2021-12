Rusové ukázali své vlastní autonomní řízení, zocelené tamními silnicemi jej chtějí nabídnout všem

Petr Prokopec

Rusko je jednou z těch posledních zemí, do nichž by se podobný systém hodil, autoři ale zjevně uvažují tak, že když už se něco naučí přežít na ruských silnicích, přežije už všechno. A tak osadili Ladu radary, kamerami i LiDARem, to nemají ani Tesly.