Rusové už si postavili vlastní náhradu za Tatru 815, firmy dostanou první kusy zadarmo

včera | Petr Prokopec
Rusové na poli náklaďáků nikdy příliš nezaostávali, přesto pro některá využití neměli lepší stroje než modely české Tatry. Teď už je nepotřebují, mají svou vlastní náhradu od BAZu.
Pokud nad něčím musíme dokola kroutit hlavou, jsou to sankce, které omezují evropské firmy v prodeji jejich produktů v Rusku. I když chápeme jistý strategický rozměr, přesto se musíme ptát, jak přesně to má Rusům ublížit, přijde nám to jako střelba do vlastních nohou. Nad tímto rozlitým mlékem jsme ale plakali nejednou, a tak nezbývá než se s ním smířit. A akceptovat i jeho následky.
O dopadech na Škodu, pro kterou byl před rokem 2022 ruský trh tím druhým největším na celém světě, jsme mluvili nejednou. Aktuálně tam nevyváží nic a je otázkou, zda se do Ruska někdy vrátí, neboť její pozice byly z nějaké části obsazeny jinými. Ještě hůře se ale do Ruska bude vracet Tatra.
Ta ruským firmám dodávala náklaďák 815, jehož výrobu letos ukončila. Připravenou ale pochopitelně již má náhradu, a to pro civilní i armádní sektor. Jenže připraveni jsou již i Rusové, neboť značka BAZ už má hotový nákladní vůz, která ji nahradí. S vývojem začala už před před ruskou invazí na Ukrajinu, pak jenom vše urychlila. V roce 2023 tedy měla hotový pojízdný prototyp a aktuálně došlo na předání prvního produkčního exempláře.
Dostala jej společnost Gazpro, a to dokonce zadarmo. Následovat ji pak budou další firmy, po kterých BAZ též nebude nic chtít, bere tyto dodávky jako součást závěrečného testování zatím nepojmenovaného modelu, jehož nabídka se bude postupně rozrůstat.
Aktuální portfolio počítá zatím jen s šasí s pohonem 6x6, které může být osazeno jedním z pěti druhů kabin a dvěma různými nástavbami za ní. Stejně tak může být zákazníkům dodáno jako zcela holé. Rusové ovšem do budoucna chystají také verze 8x8 a 10x10. Příští rok pak chtějí dodat 600 exemplářů, ovšem během tří let by se registrace měly zvednout na dva tisíce aut ročně. BAZ přitom odhaduje, že tržní potenciál pro nákladní šestikolky je třikrát takový, načež by firemní plány mohly klapnout na jedničku - objednávky se prý jen hrnou.
Ještě větší zájem má pak vyvolat právě onen kousek předaný Gazpromu. Tato firma jej totiž hodlá řádně otestovat za Polárním kruhem, navíc v brzké době očekává další exemplář, který vyšle do Krásnodaru. BAZ spadající pod společnost JSC Romanov, která byla před pár dny oficiálně uznána jako výrobce nákladních vozů, pak předpokládá, že do šesti měsíců dostane podrobnou zprávu o výkonech svých aut. Že dané poznatky skutečně snadno využije při vývoji osmi- a desetikolky, asi nemusíme dodávat.
Nové náklaďáky jsou totiž součástí modulární rodiny, kdy přední, prostřední a zadní náprava jsou zcela identické. Všechny verze pak mají užívat 11,1litrový šestiválcový diesel YaMZ-6531, který nabízí neskutečný točivý moment 1 790 Nm již od 1 100 otáček. Výkon bude přenášet na všechna kola devítistupňový manuál doplněný redukční převodovkou. Kabiny se pak dočkají ocelového rámu, na který budou navěšené plastové panely, a mohou být dle přání zákazníků dokonce předsunuté.
Lze už jen dodat, že nové náklaďáky budou v závislosti na zvolené verzi vážit 17 400 až 19 540 kg. Jsou tedy sice těžší než Tatra, kterou nahrazují, na druhou stranu však dokážou pobrat víc nákladu - maximální zatížení jedné nápravy dosahuje 10 tun, celková hmotnost pak činí 30 tun. Ceny pak upřesněny nebyly, nicméně díky odchodu mnohé konkurence si je Rusové mohou pomalu diktovat. I proto dodávají, že v relativně krátké době po zahájení prodeje očekávají přesun do ziskových vod.
Ruská značka BAZ se pochlubila prvním předaným kusem svého nového náklaďáku, je to náhrada za Tatru 815, která už do Ruska nesmí. Foto: BAZ, tiskové materiály
Zdroj: BAZ
