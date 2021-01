Víme spoustu nových detailů o první skutečně nové Ladě Niva po 47 letech před 2 hodinami | Petr Prokopec

Ruská legenda se pořád vyrábí ve své úplně původní podobě a i její novější iterace je dnes dvě dekády staré auto. Skutečně nová se ale chystá a už teď víme, s čím v jejím případě počítat.

Před necelými dvěma týdny Renault vyrukoval s novým strategickým plánem. Ten se pochopitelně netýká pouze francouzské automobilky, ale i všech značek, které pod ni spadají. Jednou z nich je také Lada, která bude nově daleko více propojena s Dacií. Důvodem je přesun ruského i rumunského portfolia na modulární platformu CMF-B, která je pochopitelně ve všech ohledech lepší než dosud užívaná architektura. Vůči ní pak navíc umožňuje i zástavbu nových motorů. Kvůli tomu však také není levná, pročež by jedna či druhá značka veškeré náklady jen na svých bedrech neunesly.

Aktuálně se díky ruským kolegům z Autoreview ven dostala spousta nových informací, které se (nepřekvapivě) týkají zejména ruské části. Lada totiž chystá první skutečně zcela novou Nivu, tedy nikoli jen tu modernizovanou pro letošní rok, která dorazí 47 let po zrodu té původní - v roce 2024. A k dispozici bude nakonec ve větším počtu verzí, než se čekalo. K mání totiž nebude pouze třídveřová či pětidveřová varianta, z nichž ta druhá vyfasuje delší rozvor. Mimo to se počítá také s provedením zaměřeným buď více na asfalt, nebo na off-road. Niva tak vlastně do jisté míry bude kopírovat pofaceliftovanou Škodu Yeti, která dorazila v základním provedení a jako drsnější Outdoor.

Možnosti zákazníků tím ovšem končit nebudou. K dispozici bude totiž i dvojice pohonných jednotek, což se v historii tohoto modelu stane vlastně vůbec poprvé. Základ nabídky přitom bude tvořit atmosférická jedna-osma z produkce AVTOVAZu, zatímco na vrchol zamíří přeplňovaná jedna-trojka vyvinutá Renaultem za spolupráce Nissanu a Daimleru. S tímto motorem přitom bude výlučně spárována automatická převodovka CVT, zatímco u atmosféry bude k mání i šestistupňový manuál.

V závislosti na dané volbě se přitom bude lišit pohon všech kol. „Asfaltové“ provedení má totiž vyfasovat elektromagnetickou mezinápravovou spojku, načež se zadní kola evidentně budou připojovat jen ve chvílích nutnosti. Jinak ovšem bude Niva spíše předokolkou, jakkoliv čistě jedna poháněná náprava v plánu není. Druhá varianta oproti tomu vsadí na dvě mechanické spojky, v jejím případě tedy pohon 4x4 bude stálý. Doplňovat by jej přitom měla ještě redukční převodovka.

Informační pramen nám tím začíná vysychat, pročež už jen dodáme, že základní provedení má měřit 4 280 milimetrů na délku a 2 600 mm v případě rozvoru. Bude tedy stejně velké jako stávající pětidvířko, což znamená, že zákazníky do budoucna čeká mnohem prostornější kabina. A pokud navíc sáhnou po off-roadovém provedení, pak mohou počítat i se světlou výškou 240 mm, která je v segmentu Nivy rekordní. Uvidíme ovšem, zda se do roku 2024 ještě něco nezmění.

Chystaná Lada Niva pro rok 2024 se ukázala na nových oficiálních ilustracích. Oproti konceptu z roku 2018 tak zůstává více věrna klasickým hranatým tvarům.

