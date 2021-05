Rusové začali pro moderní Lady nabízet řešení, které je vrací hluboko do časů SSSR před 4 hodinami | Petr Miler

Nejsme si úplně jisti, komu má tahle věc učarovat, zajímavá ale je. A ne nutně jen pro Rusy, staré časy velmi věrně připomene i spoustě Čechů a Slováků.

Výrobci čehokoli rádi čerpají inspiraci z minulosti, a tak jsme v mnoha oborech lidské činnosti pravidelně svědkem různých retro vln. Auta připomínající legendy dávných časů se objevují s želenou pravidelností, nejde ale zdaleka jen o ně - podobu svých dávných předchůdců může čas od času nabrat kde co, včetně obalů různých potravin.

Firmy se tím snaží pracovat s nostalgií, tedy touze po návratu k něčemu dřívějšímu, co ve své době nebylo zase tak dobré, postupem času si z toho ale pamatujeme jen to. Ne vždy to vyjde, třeba pokus Volkswagenu oslovit někdejší kupce Brouka jeho novou iterací úplně neklapnul. Takové Mini nebo Fiat 500 jsou ale hity svého druhu, které navíc nepracují jen se staršími kupci vzpomínajícími na mládí či jejich dětmi, ale i úplně novou generací zákazníků, jež o té či oné věci mohla kdysi leda zaslechnout.

Takto koncipovaná ale nemusí být celá auta, stačí jejich části. S nostalgií se rozhodla pracovat také petrohradská firma CMGAISD, která vyrábí pro moderní auta různé příslušenství. Jedním z nich jsou i alternativní, digitální přístrojové desky, z nichž ta nejnovější ale neposouvá auta ani tak vpřed, vrací je vzad. Moderním modelům Lady jmény Vesta a XRAY totiž dopřává přístrojovky jako z původních žigulíků vyráběných od roku 1970.

To je skutečně pořádný návrat do dob Sovětského svazu a pokud nevěříte jeho autenticitě, podívejte se na přiložené fotky. Do prostoru určeného pro jinak převážně analogové přístrojovky nových modelů je zasazen digitální přístrojový panel simulující VAZ-2101 a jeho následovníky tak přesně, že budete mít tendenci říkat policistovi při silniční kontrole „soudruhu”.

Moc tomu už s ohledem na nevalné vzpomínky na doby SSSR a ČSSR nefandíme, jako recese je to ale dobré. A samozřejmě, nemusíte se dívat jen na toto řešení, digitální přístrojovka umí v rozlišení 1920x720 pixelů zobrazit kde co. Pokud máte některou z těchto lad a oslovilo vás to CMGAISD tuhle věc prodává za 43 000 rublů pro Vestu a 44 000 pro XRAY. To je asi 12 tisíc korun, ne až tak závratná suma.

