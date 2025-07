Rusové začali prodávat lidové auto do terénu za 134 tisíc Kč. Vidíte ho celé, na fotkách nic nechybí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Taktik, tiskové materiály

Hovořme o vskutku extrémní formě minimalismu, tohle auto splňuje samotnou definici automobilu jen s odřenýma ušima. Cena přesto vypadá lákavě, je ovšem třeba dodat ještě jeden „detail” - za docela podstatné prvky potřebné k jízdě si musíte připlatit.

Posledních pár roků trávím letní měsíce na chatě, která se postupně stala plnohodnotným rodinným domem svého druhu. Jen ležícím blízko u lesa a poměrně daleko od všemožných obchodů. Pokud přitom potřebuji koupit pouze rohlíky a podobné základní věci, bez problémů skočím na kolo. Větší nákup ale už vyžaduje auto či jinou motorizovanou formu transportu. Proto poslední dobou pátrám v inzerátech, zda náhodou někdo nenabízí levně čtyřkolku se silniční homologací, která by pro toto využití byla tím pravým ořechovým.

Jak jsem se ovšem k nemilému překvapení dozvěděl od kamaráda, který obchod se čtyřkolkami provozuje, Evropská unie byla v tomto segmentu ještě úspěšnější než u osobních aut. Sportovní čtyřkolky, které jako nové stály pár desítek tisíc korun, se jí totiž povedlo vymýtit. Místo nich mohou na silnici jen mohutné kolosy, za které klidně dáte i 300 000 Kč. Takovou částku do stroje s podobným využitím investovat opravdu nehodlám, ostatně za takové peníze se dá koupit velmi slušný ojetý vůz téměř jakéhokoli ražení.

V Rusku „tak daleko” ještě nejsou, a tak tam firma Taktik zahájila prodeje svého nového lidového terénního vozítka AG-23. A v těchto slovech se vlastně skrývá vše. Její stroj vypadá spíš jako dětská hračka, je to ale schopné pidiauto do terénu s trojicí náprav a šesto kol s off-roadovým obutím, kdy pohonná jednotka roztáčí všechna z nich. Excelovat díky tomu má i v náročném terénu, jako jsou močály či hluboký sníh. A přesto díky své minimalistické konstrukci nestojí velké peníze.

Ruská novinka totiž startuje na 495 tisících rublů, což je asi 134 tisíc korun. To je na jakékoli auto velmi málo, má to ovšem pár pár „ale”. Za tuto cenu nedostanete vše, co vidíte, zejména motor (dvouválec od čínského Lifanu) patří do příplatkové výbavy, stejně jako kola. Jakmile tedy zaškrtnete vše, co ne nezbytné k jízdě (samozřejmě nemusíte, pak ale kupujete polotovar pro domácí dílnu, ne auto), účet se již zvyšuje nejméně na 665 000 rublů, tedy na 180 tisíc korun.

To je pořád slušná cena, i ta ale může zamířit výš. Přikoupit si lze druhou nádrž na 12 litrů benzinu (9 500 RUB/2 600 Kč), baterii (9 000 RUB/2 450 Kč), přední kapotu (25 000 RUB/6 800 Kč) nebo odpružená sedadla s možností podélného nastavení (taktéž 25 tisíc rublů). I v plné parádě tak AG-23 vychází na 733 500 rublů neboli asi 200 tisíc korun.

Být to plnohodnotné auto, je to pěkné, díváme se ale spíš na jakousi plošinu na kolech. Jistě bude veleschopná v terénu, rodinu s ní ale asi na dovolenou nedovezete. Je tedy ve hvězdách, kolik zákazníků se nechá zlákat, terénní schopnosti AG-23 ale opravdu malé nebudou. Na vývoji této novinky se totiž podílel Alexej Gargašian, autor pomalu již ikonické Sherpy. Taktik navíc hodlá nový model nabízet i ve verzi AG-24, která se dočká výkonnějšího 35koňového motoru a vyšší výbavy. A jistě i vyšší ceny.

AG-23 působí svérázně, je to takové osobní OVP. Při jeho ceně ale přesto může jít pro některé o lákavé zboží. Foto: Taktik, tiskové materiály

Zdroj: Taktik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.