Rusové začali prodávat svého konkurenta Škody Octavia, nový Moskvič jí má přebrat řadu zákazníků před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Nabídka se časem rozroste i o ambicióznější varianty, zatím je ale k dispozici jen jedna se sice rozsáhlou základní výbavou, ovšem pod kapotou se musí smířit se slabším motorem a horší převodovkou.

Ruský trh je znovu na nohou, v září se tamní prodeje nových aut vyšplhaly vůbec nejvýš od chvíle, kdy došlo k invazi na Ukrajinu. Odvetným opatřením mezinárodních společenství byly ekonomické sankce, jenž dopadly i na automobilovou branži. Řada značek tak zemi opustila, přičemž mezi prvními byl Renault, což bylo s ohledem na partnerství mezi francouzskou automobilkou a ruským AvtoVAZem docela překvapivé. Odchod Renaultu se tak podepsal na řadě tamních automobilových aktivit, nešlo ale jen o projekty vzešlé ze spolupráce s Rusy.

Francouzská automobilka po sobě zanechala také vlastní továrnu ležící na okraji Moskvy. Tu převzala samospráva ruské metropole, která za podnik musela zaplatit jen symbolickou částku. Součástí dohody je opce umožňující návrat Renaultu za podobných podmínek, k jejímu využití se ale zatím neschyluje, situace na Ukrajině se za poslední skoro dva roky nijak výrazně nezměnila.

Místo Renaultu navíc v mezičase zaujal znovuzrozený Moskvič, který sice zatím velké prodejní úspěchy neslaví, postupem času by ale mohl začít bodovat. Portfolio značky se totiž postupně zvětšuje, přičemž zatím posledním přírůstkem je liftback Moskvič 6. Stejně jako u předchozího SUV nicméně nejde o zcela nový a ani čistokrevně ruský vůz, místo toho Rusové přepracovali čínský JAC Sehol A5 Plus.

O zahájení výroby tohoto vozu jsme se již zmiňovali, nyní můžeme přidat i ceny a dostupné výbavy. Startovat se bude na úrovni Comfort, která zahrnuje v podstatě vše, co člověk potřebuje k životu, a vlastně i něco navíc. Kromě klimatizace a multimediálního systému doplněného 10,4palcovým displejem totiž nechybí ani zpětná kamera, vyhřívaná přední sedadla či zvenčí plnohodnotná diodová světla. Cena této úrovně pak byla stanovena na 2 626 000 rublů, tedy na asi 606 tisíc Kč.

Pokud by přitom Rusům tento výčet nestačil, mohou se posunout na úroveň Business. Ta je k mání od 2 826 000 RUB (cca 652 tisíc Kč) a přihazuje digitální přístrojový štít, střešní okno, sedadlo řidiče ovládané elektricky či sadu kamer monitorujících celé okolí vozu. Pod kapotou nicméně stejně jako u stupně Comfort je možné počítat s přeplňovanou jedna-pětkou, jejíchž 136 koní dostal na povel automat CVT. Na oslňující jízdní dynamiku tak lze zapomenout, efektivní ale tento pohon být má.

Už dříve byl potvrzen příchod silnějšího provedení naladěného na 174 koní, které by pracovalo s klasickou automatickou převodovkou, tedy objektivně lepší skříní. Tato varianta by z šestky udělala nejsilnější produkční Moskvič v celé historii značky, na trh ovšem dorazí s menším zpožděním. Dá se pak předpokládat, že pod tři miliony rublů (asi 692 tisíc Kč) s cenou nezamíří.

Na závěr dodejme, že auto je přímým konkurentem Škody Octavia, je podobně velké a je to dokonce liftback. S ohledem na to, jeho výbavu a současnou realitu ruského trhu jeho ceny nejsou nezajímavé a analytici předpovídají vozu úspěch. I kdyby neměl bodovat u běžných zákazníků, spasit by jej měla strádající flotila ruských, zejména pak moskevských taxíků, která dnes sestává ve velké míře právě z Octavií. Ty bude třeba dříve nebo později něčím nahradit a právě tyto kupce má Moskvič Škodě sebrat. Ostatně šestka se pro tento účel přímo nabízí, menší SUV jménem 3 je pro taxikáře nevhodné a za podobné peníze se toho v této třídě dnes v Rusku moc neprodává.

Moskvič 6 se již začal vyrábět i prodávat, zatím je však k mání pouze se 136 koňmi přenášenými na přední nápravu převodovkou CVT. Posléze má dorazit i verze se 174 koňmi, jenž dostane na povel klasický automat. Základní provedení startuje v přepočtu na 606 tisících Kč. Foto: Moskvič

Zdroje: Moskvič, Avtostat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.