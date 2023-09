Rusové začali vyrábět svého konkurenta Škody Octavia, naznačili i ceny novinky Moskviče před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Už to není jen teorie či zbožné přání, tohle auto se fakticky začalo vyrábět. A už s ohledem na dřívější úspěchy Octavie má šanci bodovat, o jeho osudu nejspíše rozhodne hlavně cena.

Návrat Moskviče na scénu zatím neprobíhá podle představ jeho strůjců, realita ale nakonec není tak zlá, jak se chvílemi mohlo zdát. Do konce letošního roku má značka vyrobit 27 tisíc aut, původní plány počítaly s 50 tisíci vozy. Pokud ale od tohoto čísla odečteme 10 tisíc elektromobilů, které měly celkové číslo spoluvytvářet a byly od začátku neprodejné, pak Rusové zase tak daleko od původních záměrů nejsou. Pro příští rok pak přehodnotili záměr vyrobit 100 tisíc aut jen na 40 tisíc vozů. A ten už by splnit mohli.

V tu chvíli se totiž nabídka značky nebude omezovat jen na SUV Moskvič 3, ale také na velký liftback Moskvič 6, jehož výrobu právě odstartoval starosta Moskvy Sergej Sobjanin spolu s Sergejem Kogoginem, šéfem Kamazu, který produkci fakticky zajišťuje. Stejně jako v případě modelu 3 probíhá téměř bezvýhradně s pomocí dílů dovezených z Číny, to ale vzhledem k podstatě samotného „Moskviče 2.0 beta”, či jak bychom měli celý projekt realisticky nazývat, určitě nepřekvapí.

Jak už jsme nejednou zmínili, novinka v nabídce počítá s délkou 4 780 milimetrů, šířkou 1 820 mm, výškou 1 492 mm a rozvorem 2 770 mm. Jde tedy o pořádný kus auta, je to ještě o fous větší vůz než třeba Škoda Octavia, které přímo konkuruje. Pohon má na starosti přeplňovaná jedna-pětka, která v základu posílá skrze převodovku CVT na přední kola 136 koní, silnější verze motoru pak dostane 174 koní. O jejich přenos se už postará klasický automat, pochopitelně znovu na přední nápravu.

Moskvič 6 bude k mání se třemi úrovněmi výbavy, kdy již základní stupeň Standard počítá s klimatizací či multimediálním systémem se zpětnou kamerou a 10palcovou obrazovkou. Pokud se Rusové rozhodnou pro střední Comfort, nedostanou již jednu kameru, nýbrž celou sadu monitorující prostranství okolo vozu. S vrcholnou úrovní Prestige pak mimo jiné bude spárována panoramatická střecha. Co se pak karoserie týče, ta bude k dostání v pěti barevných odstínech (černá, bílá, šedá, červená a modrá).

Ruská automobilka přitom již uvedla, že prodej odstartuje na konci letošního října. S cenami se zatím nevytasila, naznačila však, že Moskvič 6 by měl startovat okolo 2,5 milionu rublů, což je cca 576 tisíc Kč. S ohledem na to, co dnes u nás (a v Rusku je aktuálně ještě dražší) stojí Škoda Octavia, to nezní špatně. Je tu ale jeden kámen úrazu - ještě bližší konkurencí je Moskviči čínský liftback Sehol A5 Plus, který je na některých trzích nabízen také jako JAC J7 Plus. Právě z toho novinka vychází a ve své původní variantě (tedy nikoli ve faceliftovaném provedení Plus) se dá koupit v Rusku za méně než 2 miliony rublů, což je asi jen 461 tisíc korun. Jasně, není to stejné auto, ale pro cenové senzitivní klientelu to může být impuls vyrazit pro nový vůz jinam.

Nový Moskvič 6 tak asi nebude mít jednoduchý start, a to přesto, že nabídnout by měl modernější techniku a o chlup více místa v kabině než předfaceliftové provedení. Pokud ale bude o pětinu dražší než čínský originál, který je ruské klientele již velmi dobře znám, bodovat také nemusí. Budoucnost ukáže jen čas, jisté je v tuto chvíli pouze tolik, že Moskvič 6 bude její součástí.

Rusové odstartovali sériovou výrobu nového Moskviče 6. Ten to na trhu nemusí mít jednoduché, i když v poměru hodnoty a ceny nenabídne málo. Foto: Moskvič/Tisková agentura města Moskvy

Zdroje: Moskvič/Tisková agentura města Moskvy, JAC

