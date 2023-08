Rusové odpouští Škodě její úprk i Čechům jejich nevraživost, Octavia zůstává královnou Moskvy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Leckdo by čekal, že po odchodu Škody z Ruska a za obecné nevraživosti, které dnes velká část Čechů k Rusům chová, si Rusové nad škodovkami leda odplivnou. Realita je ale jiná, Octavia zůstává nejžádanější ojetinou.

Před pár dny jsem na sociálních sítích narazil na zajímavou diskuzi, která se týkala jednoho ostře sledovaného tématu. Nešlo v ní o elektromobily, nýbrž o sankce proti Rusku, které kolega z řad motoristických novinářů považuje za „rozumný nástroj, díky němuž každý vlivný Rus pozná, že jejich současný režim těžce přestřelil“. To jsou slova, za která by řada copywriterů poslala české vládě tučnou fakturu. Bohužel však až tak úplně nekorespondují s realitou.

Za příklad si můžeme vzít tuzemské dění z posledních pár měsíců. Již na jaře totiž vyšlo najevo, že rodina Borise Obnosova, šéfa ruského zbrojařského holdingu, jehož produkty dopadají dennodenně na Ukrajinu, vlastní v České republice nemovitosti v hodnotě zhruba 188 milionů korun. Protože ale nejsou psané na oligarchu zaneseného na sankčním listu, v této věci se neděje nic.

V kontrastu s tím se ministr vnitra Rakušan pochlubil na sociálních sítích velkým českým vítězstvím - vláda nevpustila do země tenistku Anastasiji Pavljučenkovovou, která letěla na turnaj WTA. Přitom tato Ruska měla platné vízum pro vstup, hraje na turnajích po celém světě včetně USA a zemí Evropské unie, přičemž již v únoru loňského roku invazi na Ukrajinu odsoudila. Ani slova jako „zastavte násilí, zastavte válku“ nic neznamenala. Jsme tedy svědky toho, že by sankce vytvářely tlak na vlivné Rusy mající prsty v celém konfliktu? Tak to opravdu nevypadá.

Stejně tak nemáme pocit, že by jakýkoli smysluplný tlak vytvářely prázdné showroomy Škody v Rusku. Pro českou značku byl ruský trh po kolapsu v Číně tím druhým největším na světě, více aut prodávala už jen v Německu. Odchod tak musí mrzet hlavně škodovku a čekali jsme, že bude jen hůř. Že jí dají Rusové „sežrat” její exodus a pocítí také předpojatý přístup mnohých Čechů k Rusům jako takovým. Ale nic takového se neděje, alespoň ne masově.

Zejména v Moskvě zůstává Škoda nadále velmi populární značkou, jak ostatně dokládají data agentury Avtostat. Od ledna do června se totiž králem mezi ojetinami v ruském hlavním městě stala Škoda Octavia, které se prodalo 3 911 exemplářů. Druhou příčku v žebříčku pak obsadil dosavadní lídr, tedy Ford Focus, s 3 883 „zářezy“, zatímco na třetí místo poskočila Toyota Camry (3 112 ks).

Co se týče zbytku žebříčku Top 10, silné zastoupení v něm má BMW, které obsadilo čtvrtou příčku (řada 5, 3 039 ks), sedmou (X5, 2 694 ks) a devátou (řada 3, 2 425 ks). Dále tu pak máme na pátém místě Kiu Rio (3 028 ks), na šestém Hyundai Solaris (2 930 ks), na osmém Volkswagen Polo (2 484 ks) a konečně na desátém Opel Astra (2 351 ks). Suma sumárum pak v Moskvě za první letošní půlrok změnilo majitele 182 tisíc ojetin, tedy o 22 procent více než loni.

Dá se předpokládat, že pokud by Rusové i nadále měli přístup k novým vozům, dali by jim přednost před ojetinami i čínskými konkurenty. Do smysluplného nástroje tedy mají sankce zakazující export do Ruska podle nás opravdu daleko. A pokud pro Rusy samotné nebyl dosavadní vývoj důvodem západní značky bojkotovat, je stále čas je přehodnotit. Pochybujeme ale, že by se někdo k něčemu takovému v dohledné době odhodlal.

Mezi obyvateli Moskvy frčí ojetá Octavia, za první letošní půlrok změnilo majitele takřka čtyři tisíce exemplářů, na trhu ojetin je královnou. Je to s podivem, ale je to tak. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.