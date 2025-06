Rusové zkouší bodovat v zatím neprobádaných vodách, představili své SUV-kupé pro nejchudší

Petr Prokopec

Tahle auta už se stihla „spustit” i do nižších sfér trhu, vyloženě levná ale nikdy nebyla. Novinka Lady to mění. Jde na to sice opačnou cestou než snad všichni konkurenti, při její ceně to ale asi bude potenciálním kupcům tak nějak jedno.