Rusové znovu mohou nakupovat svá oblíbená auta od Hyundai a Kie, akorát bez jejich log

Obě automobilky Rusko formálně opustily, fakticky ale nikoli. V jejich bývalé továrně, kterou si do dvou let mohou zase vzít zpátky, tak nechaly i sklady napěchované díly potřebnými na výrobu 70 tisíc aut. Právě ta jdou nyní do prodeje s novým označením.

První sankce byly na Rusko uvaleny před deseti lety. Právě taková doba uplynula od chvíle, kdy Kreml usoudil, že poloostrov Krym už nenechá Ukrajině a vezme si ho zpátky. A i když ony sankce byly zavedeny prakticky ihned, jejich platnost byla soustavně odkládána mimo jiné proto, aby nebyly poškozeny zájmy západních firem, které na ruském území podnikaly.

Po invazi na Ukrajinu ale už na podobné ohledy nikdo brát nemohl, a tak nové sankce z Ruska ve větší či menší míře vyhnaly prakticky všechny automobilky pocházející ze zemí, které se k nim připojily. Takový je formální stav věci, ten faktický ale bude vždy trochu spletitější, jak ukazuje i osud automobilek Hyundai a Kia.

Ty byly v Rusku mimořádně populární, šlo o jasně nejúspěšnější zahraniční značky, jejichž modely se jako jediné dokázaly prát s vozy Lady o místa na čele pomyslné top 10 nejžádanějších vozů. Obě značky ale musely od roku 2022 své aktivity umenšovat, třebaže zrovna Jižní Korea nebyla v zavádění sankcí až tak zbrklá. Lokální aktivity firem tak jely dál, stejně jako jejich továrna v Petrohradu - i ta v omezeném režimu fungovala ještě nedávno.

Loni nicméně začalo být jasné, že válka hned tak neskončí. I Korejci proto nakonec začali pracovat na svém odchodu ze země, který ve formální rovině proběhl letos v lednu. Hyundai totiž prodalo onu továrnu za pouhých 10 tisíc rublů (cca 2 500 Kč) ruskému konsorciu AGR Automotive Group. Následně Korejci oznámili, že jejich ztráta z této operace bude činit 287 miliard wonů, tedy něco přes 5 miliard korun, nemusí to ale být konečná bilance. Korejci si totiž do dvou let mohou továrnu za stejných podmínek koupit zpět, víc než co jiného ji tak AGR půjčili.

Tento v dnešním Rusku ne až tak neobvyklý model má ale v tomto případě ještě jednu pikantní rozměr. Korejci přenechali AGR nejen onu továrnu, ale i veškeré výrobní vybavení a napěchované sklady. V těch se nachází komponenty na zhruba 70 tisíc aut, pro která chyběly pouze karoserie. Zrovna to je ale něco, s čím si petrohradský podnik dokáže bez problémů poradit - jeho součástí je totiž jak lisovna, tak lakovna. Momentálně tak dochází na to, že se tamní Hyundai a Kie v Rusku vyrábí a začnou prodávat znovu, jen ne jako Hyundai a Kie.

Korejské automobilky tak našly vskutku šalamounské řešení - sankcím dostojí, ale ruský trh fakticky neopustí. A i když je tak či onak budou popsané operace finančně bolet, nastalý stav dává šanci, že se do dvou let do Ruska znovu vrátí a nepřijdou do snědeného krámu - zákazníci budou dál mít přístup k jejich vozům coby novým autům, náhradním dílům atp. Opětovné rozjetí byznysu tak bude o hodně snazší než za situace, kdy by museli začínat s čistým stolem.

Značky Hyundai a Kia u toho v mezičase nebudou, místo toho byla založena nová značka Solaris, která odkazuje na někdejší místní bestseller, tedy na Hyundai Solaris. Ten se nově bude nabízet jako Solaris HS, zatímco Hyundai Creta bylo přejmenována na Solaris HC - to jsou skoro provokativní názvy, písmena v označení přímo odpovídají „iniciálám” někdejších korejských bestsellerů. A podobně to bude u zbytku portfolia - z Kie Rio se stalo Solaris KRS, z Kie Rio X pak Solaris XRX. Toto označení je přitom vedle nového loga jedinou změnou, jde prostě pořád o ta samá auta.

Předpokládáme, že Korejci si nad celou touto operací umyjí ruce, technicky mohla proběhnout i bez jejich souhlasu. Ale proběhla by? Donutil by je někdo nechat na místě tolik dílů, hardware i software potřebný k výrobě, přiměl je zachovat spolupráci dealerů s novou mateřskou firmou atp.? Jistě ne, i tohle je zkrátka jedna z cest, jakými se lze s oněmi sankcemi vypořádat s čistým štítem.

