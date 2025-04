S Alfou Romeo a Maserati je to nahnuté, Stellantis už si najal agenturu, která má určit jejich osud včera | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Dvě dlouhodobě problematické značky se stále nezvládají odrazit ode dna a mateřskému koncernu zjevně dochází trpělivost. Současná situace okolo amerických cel může být poslední kapka.

Celní škatulata rozehraná americkým prezidentem nabrala na obrátkách, zůstáváme ale přesvědčeni, že jde nadále primárně o hru mající vést k co nejrychlejšímu sblížení cel, kterými jednotlivé země zatěžují USA a naopak. Pokud se nemýlíme, za pár týdnů bude po všem a mezinárodní obchod bude vzkvétat. Někteří ale očekávají pravý opak, tedy faktické překreslení ekonomické mapy světa a další výrazné omezení už tak ustupující globalizace.

Jaká bude realita, ukáže jen čas, druhý možný scénář je ale pochopitelně strašákem pro celou automobilovou branži, která nebyla ve vyloženě dobré kondici ani dosud. Stojí za tím mnohdy neuvážené strategie spojené s vehementním přesunem od spalovacího pohonu k tomu elektrickému, které nestály na přáních zákazníků, nýbrž na nařízených politiků a touhách výrobců. Jedním z těch, který toužil po přechodu na bateriový pohon co nejrychleji, byl koncern Stellantis.

Jak jsme zmínili již dříve, tato automobilka již v reakci na původní Trumpova cla zareagovala oznámením o propuštění 5 400 lidí. Je sice otázkou, zda zvýšená cla nejsou jen zástěrkou, to ale jen stěží zjistíme. Stejně tak pak můžeme i spekulovat, zda Stellantis nehodlá vyšší cla využít k tomu, aby se mohl zbavit značek jako Alfa Romeo a Maserati. Tak či onak i v případě jejich možného konce udělal další významný krok vpřed.

Obecně není divu, zvlášť pak americkou optikou. Alfa Romeo totiž loni zvládla v celých Státech prodat jen 8 865 nových aut, tedy o 16 procent míň než v roce předchozím. Maserati na tom bylo ještě hůř, v jejím případě připadá na USA 4 819 aut, což je na druhou stranu skoro polovina veškerých jeho prodejů. Pokud by nyní na tato auta dopadla zvýšená cla, stala by se pro Stellantis situace snadno neudržitelnou. Proto se připravuje na nejhorší.

Kolegové z Auto News aktuálně informují, že Stellantis si již najal poradenskou firmu McKinsey and Company, které „byla požádána, aby nabídla svůj pohled na nedávno oznámená cla v souvislosti s Alfou Romeo a Maserati“. Tedy jinými slovy, analytici mají naznačit, zda má smysl setrvávat s těmito značkami na americké půdě. A možná i víc než to.

Nepřekvapilo by nás totiž, kdyby obě značky skončily pod křídly Stellantisu zcela. Tento koncern si momentálně nemůže dovolit další ztráty a zrovna u těchto značek vážně nelze předpokládat, že by do koncernové pokladny přispívaly tolika penězi, že by je šlo přehazovat vidlemi. Otázkou ale je, kdo by nyní přikročil ke koupi, neboť jakákoli budoucnost těchto automobilek je momentálně velmi mlhavá.

Zájem o vozy s trojzubcem ve znaku se hrozivě propadá, loni byl pomalu na stejné úrovni, jako u Ferrari. Přihoďte k tomu zvýšená cla, a rázem je otázkou, zda Maserati má pod hlavičkou koncernu Stellantis ještě nějakou budoucnost. Podobně je tomu také u Alfy Romeo. Foto: Maserati

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

