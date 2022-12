S novým šéfem koncernu VW přišlo zemětřesení, po kterém nezůstává kámen na kameni před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dalo se čekat, že zboří vzdušné zámky vystavěné Herbertem Diessem, dělá to ale s až překvapivou razancí. A nezůstává jen u toho - mění designový tým a od 1. ledna Volkswagenu, Audi a Porsche udělá pilíře, jež mají koncern znovu pozdvihnout na výsluní.

Je velmi pravděpodobné, že kurz nastolený Herbertem Diessem by koncern VW přivedl leda na buben. Spíše než technickou, ekonomickou a marketingovou realitou se řídil ideologií taženými vizemi, na jejichž základě žádná firma nemůže dlouhodobě fungovat. Po řadě menších sporů se s ním tak dozorčí rada VW Group rozloučila. Na jeho post pak byl dosazen Oliver Blume, který od roku 2015 šéfuje Porsche. Pod jeho nadvládou automobilka ze Zuffenhausenu výrazně navýšila prodeje, loni bylo zákazníkům vůbec poprvé dodáno více než 300 tisíc aut. Kromě toho díky modelu Taycan zanechalo Porsche silnou stopu také na trhu s elektromobily (41 296 registrací za rok 2021).

Aby Blume mohl zpět na výsluní vynést také celý koncern, musel zásadně změnit plány svého předchůdce. A začíná stavět na téměř úplně nových základech. Jeho strategií je těsnější propojení mezi jednotlivými značkami, z nichž ale každá bude mít své specifické kompetence. Proto se rozhodl, že z Volkswagenu, Audi a Porsche udělá nosné pilíře, a to vždy v poněkud jiné kategorii. S účinností od 1. ledna 2023 bude VW zodpovědný za výrobu a zásobování, čtyři kruhy si vezmou na starosti prodeje a kvalitu a na Zuffenhausen připadne vývoj a design.

Tyto kroky jsou součástí desetibodového plánu, jehož příchod Blume avizoval již v září, tedy krátce poté, co se zabydlel na kapitánském můstku. Dnes ve Wolfsburgu zasedá dozorčí rada, jež bude plány týkající se nejen budoucnosti jako takové, ale zejména elektrifikace a autonomních systémů, revidovat. Nicméně i v těchto oblastech již Blume zaúřadoval. Příchod nové platformy SSP se tak odkládá, místo toho chce VW co nejvíce vytěžit stávající architekturu MEB, která se dočká evoluční varianty.

K ledu by měl zamířit projekt Artemis, pod jehož hlavičkou Audi vyvíjelo elektromobil, který by byl schopný autonomní jízdy úrovně SAE4. Jako v jiných případech, ani zde se vývoj nedařil tak, jak se očekávalo. Samotné elektromobily vzešlé z daného projektu by ovšem světlo světa spatřit měly. To ostatně platí i v případě Volkswagenu, jenž měl na kontě sesterské provedení Trinity. Tento elektromobil by navíc nakonec měl dorazit dle původního plánu, tedy v roce 2026, ovšem na platformě MEB.

Blume doufá, že s pomocí nemalých škrtů dosáhne nejen snížení nákladů. Zároveň by rád v příštích letech navýšil kvalitu, stejně jako atraktivitu designu. Reputace koncernu VW by se tak opětovně mohla zlepšit, Diess totiž až přílišným tlakem na elektromobilitu, jíž obětoval naprosto vše, dosáhl pravého opaku. Kde tedy kupříkladu Golf sedmé generace byl vyzdvihován i konkurencí, tam jeho nástupce těžce propadá a kritizován je i vlastními tvůrci. Není tak divu, že bezprecedentním tempem přichází o zákazníky.

Jen změna plánů by nicméně nezafungovala, kdyby s ní nebyla spojena i rošáda na příslušných postech. Od zmíněného 1. ledna tedy Franka Welsche na postu šéfa kvality vystřídá Michael Neumayer, zatímco Michael Mauer ke stejnému datu nahradí Klause Zycioru (dříve Bischoffa, pod tímto jménem jej budete znát spíš) na pozici designového šéfa celého koncernu. To jsou v rámci managementu vítané posily, ostatně Mauer je podepsán nejen pod Porsche Taycan, ale i pod veškerými vozy, jež automobilka vyrobila po roce 2004 a které jsou tak silně žádány.

Jak se tedy zdá, Blume je na dobré cestě, jakkoli kvůli tomu musel přistoupit k opravdu zásadní reorganizaci. Zda - a případně jak dlouho - jej v tom bude podporovat dozorčí rada, uvidíme. Také její podporu dříve Diess měl, nakonec o ní ale přišel.

V případě Porsche dosáhl Oliver Blume výrazných úspěchů, nyní má ovšem před sebou tvrdší oříšek, zpátky na výsluní totiž musí pozdvihnout celý koncern VW. Jeho snahy začínají pořádným zemětřesením. Foto: Porsche

Zdroj: Autocar

