S novým vrcholným Mercedesem za 200 milionů už nikdy nebudete stát v zácpě, do garáže se vám ale nejspíš nevejde

včera | Petr Prokopec
Tušíme, že prvotním problémem bude spíš sehnat oněch dokonce víc než 200 milionů, pokud se vám to ale podaří, nejspíš budete muset investovat ještě do úpravy domu. Tenhle stroj s prvky Maybachů a AMG má totiž k „obyčejnému” luxusnímu „Merklu” hodně.
Pokud usednete do vozů Mercedesu či dokonce Maybachu, můžete automaticky počítat s nemalým komfortem a luxusem. A stejně tak i s patřičným výkonem pod kapotou. Ovšem pokud následně váš řidič vjede do dopravní zácpy, nezbude vám nic jiného, než si hezky vystát frontu jako řidiči všech obyčejných aut okolo. Pravda, jejich majitelé budou mít k dispozici menší pohodlí, ale to je tak všechno, co vás může hřát u srdce.
I tak ale existuje stroj třícípé hvězdy, se kterým už slovo „kolona” ani nebudete znát. A nejen vy, zbavit zdlouhavých přesunů může i dalších až sedm cestujících. Německá automobilka totiž znovu rozjela spolupráci se společností Airbus, se kterou začala už v roce 2010. I tentokrát je pak u toho vrtulník ACH145, který se dočkal interiéru, jenž působí jako převzatý z Maybachu. Oproti předchozím verzím helikoptéry však Airbus snížil hluk, jaký produkují pětilisté vrtule. Souběžně s tím vzrostla nosnost stroje o 150 kilogramů.
Airbus dosud klientům dodal 26 kusů, které se dočkaly interiéru ve stylu nejlepších Mercedesů zvané STyle. K inovacím však přistoupila i německá automobilka, proto tu máme nové ztvárnění kabiny zvané Edition. K dispozici je přitom v šesti standardních tématech (Atlas, Meteor, Phoenix, Zenith, Polaris a Solaris), které odkazují na samotný Mercedes, případně pak na divize AMG či Maybach. Pokud to však zákazníkům nestačí, mohou vrtulník spárovat třeba se svou jachtou či oblíbeným autem - fantazii se meze zjevně nekladou.
Kromě toho je na výběr také alternativní konfigurace křesel, kdy ta nejpohodlnější verze počítá pouze se čtyřmi cestujícími. ACH145 je přitom schopen dosáhnout tempa 137 uzlů neboli 254 km/h, na jedno natankování pak dokáže ve vzduchu vydržet až 4 hodiny, během kterých může uletět přibližně 600 kilometrů. Maximální letová hladina pak činí 7 tisíc metrů nad mořem, pomalu tak jediná zácpa, kterou tento vrtulník nedokáže překonat, je ta v Himalájích. Tam se ovšem nedostane ani Mercedes-AMG G63.
Mercedes ani Airbus zatím neupřesnily, kolik bude nová verze ACH145 stát. V případě varianty Style ovšem klientela platila okolo 10 milionů dolarů, tedy přibližně 207 milionů korun, tady to míň nebude. To na první pohled vypadá jako nemalá suma, ovšem jen do chvíle, než zapátráte ve standardní nabídce Airbusu. Třeba výše postavené provedení ACH160 startuje na 15 milionech dolarů (přes 310 milionů Kč), a to si o interiéru od třícípé hvězdy může nechat zdát. Na druhou stranu má však dolet až 850 kilometrů.
Vrcholem řady je pak varianta ACH175, jejíž takřka osm metrů dlouhá kabina dokáže pojmout až 12 cestujících. Se dvěma motory Pratt and Whitney pak dosahuje tempa až 300 km/h, přičemž podobně jako menší verze může přistávat i na heliportu větších jachet. Do úprav tohoto provedení se však Mercedes zatím nepustil. Nejspíše i proto, že základní ceny se již pohybují na dvojnásobku vyšperkovaného ACH145, tedy na 20 milionech dolarů.
ACH145 Mercedes-Benz Edition je vlastně novým vrcholným strojem s logem třícípé hvězdy. Klientela má kromě různých témat možnost zvolit i počet sedadel, a to od čtyř do osmi. Foto: Airbus/Mercedes-Benz
Zdroj: Airbus, Mercedes-Benz
