Petr ProkopecNapájení domácnosti autem není nová myšlenka, dosud ale byla spojena hlavně s elektrickými vozy, u kterých nedává velký smysl. Ty mají málo energie i pro sebe. A když si je doma vybijete, nedojedete nikam. Tento vůz si může pro novou energii naopak sám dokola jezdit, i když elektřina nepůjde nikomu široko daleko.
S tímto autem můžete při výpadku až týden živit elektřinou celý dům, na rozdíl od elektromobilů to dává smysl
včera | Petr Prokopec
Napájení domácnosti autem není nová myšlenka, dosud ale byla spojena hlavně s elektrickými vozy, u kterých nedává velký smysl. Ty mají málo energie i pro sebe. A když si je doma vybijete, nedojedete nikam. Tento vůz si může pro novou energii naopak sám dokola jezdit, i když elektřina nepůjde nikomu široko daleko.
V2H neboli Vehicle-to-Home je zkratkou pro napájení domácnosti autem. Dosud bylo spojeno především s elektromobily, které tak elektřinu mohly nejen přijímat, ale v případě potřeby i posílat zpět. Z vašeho auta se tak může stát záložní energetický zdroj, což rozhodně není na škodu. Baterie elektromobilu lze navíc dobíjet levnějším proudem třeba v momentě, kdy bude svítit slunce a za elektřinu ze solárů nedá nikdo ani halíř. A pak z ní lze živit domácnost třeba večer, kdy slunce už nesvítí a spotřeba naopak stoupá, to je pak elektřina drahá.
V obecné rovině nic proti tomu, problém je v tom, že baterie elektromobilů nedokážou pobrat příliš mnoho energie a mají dost problémů i s poháněním sebe sama. Nejtypičtější akumulátory mají lehce po 80 kWh, což je ekvivalent pouhých 20 litrů nafty v nádrži dieselu. Pokud víte, že nikam nepojedete (ale kdy to opravdu víte?), minimálně pro zefektivnění odběrů elektřiny takové baterky využít lze, ale má to jiné úskalí - neustálé dobíjení a vybíjení je opotřebovává, takže je otázkou, zda se nakonec taková úspora vyplatí. A v případě výpadku je to jen velmi krátkodobé a řekli bychom psychicky stresující řešení.
Když chvíli nepůjde elektrika, fajn, ale když půjde o delší výpadek? To pak nebudete vědět, co si můžete dovolit použít, neboť máte tu malou hrstku energie pro dům i pro dopravu. A nikde není psáno, že o 20 km dál si dobijete a „elektřinu si přivezete” domů. Je z toho nějaká cesta ven? Kupodivu ano a má kouzelné jméno - spalovací motor.
Toyota se totiž rozhodla, že V2H nabízet i s auty, která nejsou elektromobily. Na japonském trhu tak začala prodávat SUV RAV4 s plug-in hybridním pohonem, jenž V2H zvládá též. Tento vůz kromě elektromotoru a baterie o kapacitě 22,7 kWh disponuje také 2,5litrovým benzinovým čtyřválcem s 55litrovou nádrží, přičemž k napájení domácnosti lze používat oba zdroje. Konkrétně zvládá přístroje o celkovém výkonu až 1 500 W, a to nepřetržitě po téměř týden. Japonsko tedy využívá nejnižší elektrické napětí na světě (jde o 100 voltů, ale to teď nechme stranou.
Klíčové je, že auto dokáže spalovací motor používat jako generátor, a domácnost tedy živit fakticky benzinem. To je hned jiná, s plně nabitou baterií a dotankovanou 55litrovou nádrží to auto zvládne 6,5 dne v kuse. A když si doma necháte pár kanystrů, můžete si v mezičase i jezdit křížem krážem a žít téměř bez limitů, i když elektřina dlouho nepůjde široko daleko. A i kdybyste schované palivo neměli, zajet si pro benzin, a přivést tak domů pořádnou „baterku” pro celou domácnost, můžete pořád. Je to řešení zcela jiné úrovně.
Je to zajímavé, Evropa ale asi může na podobné řešení zapomenout. Ani ne tak kvůli specifikům japonské sítě, to spíš zas jednou kvůli zelenému náboženství. Však nezapomeňme, že Toyota z ideologických důvodů zakázala majitelům spalovacích aut vzdálený zimní start pro předehřátí kabiny jen proto, aby tak nevznikaly zbytečné emise CO2. Pohánět pak benzinem takto celý dům... Boha jeho, něco takového prostě nesmí projet.
Toyota RAV4 PHEV sice v Evropě k dispozici je, napájet domácnost spotřebiče s ní ale nemůžete. A pochybujeme, že se to hned tak změní. Foto: Toyota
Zdroj: Toyota
