Saab odmítá zemřít, nedokončený projekt jeho posledního auta koupil nový investor před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: NEVS

Dobře, je to tak trochu pohrobek na druhou, ale duch Saabu v tomto autě pořád žije, nakonec už od pohledu. Svým způsobem nás tato zpráva těší, jak reálné jsou ale šance vozu zvaného Emily GT na obchodní úspěch?

O konci švédského Saabu jsme se v minulosti zmiňovali již mnohokrát, stejně jako o firmě NEVS, která převzala jeho aktiva. Ani tato společnost ale nebyla zrovna úspěšná v křísení švédské klasiky, a tak došlo na její převzetí čínským konglomerátem Evergrande. Ten nicméně před pár měsíci tuto značku poslal do hibernace, přičemž daný termín byl použit jen proto, aby firma neskončila v bankrotu. Do konce léta by totiž mělo být propuštěno 95 procent všech zaměstnanců, přičemž poslední dvacítka by se už postarala jen o úřední formality, než by si také našla novou práci.

Zdálo se tedy, že Saab je definitivně po smrti, ať již ve své původní nebo jakékoli další inkarnaci. Toho řada fanoušků litovala i kvůli projektu Emily GT, jenž se nestal produkční realitou, nýbrž jakýmsi symbolem zmaru. Pod zajímavě stylizovaným kabátem, jenž navrhl designér Simon Padian, se měly skrývat baterie o kapacitě 175 kWh, jenž měly zajistit papírový dojezd až tisíc kilometrů. Čtveřice elektromotorů zabudovaná v kolech by pak u vrcholné verze dávala 653 koní výkonu a 2 200 Nm točivého momentu.

Jakkoli tato čísla zní zajímavě, je zapotřebí přidat ještě dalších pár, díky kterým již projekt tak zajímavě nevypadá. Ani v letech své největší slávy totiž Saab neplatil za automobilku, která by ovládala prodejní statistiky. Jejím historickým rekordem je 135 365 světových prodejů, na které dosáhla v roce 2006. Již o tři léta později však měla na kontě jen 20 821 prodaných vozů. V roce 2011 pak sice došlo na jisté zmátožení, šlo nicméně o poslední záchvěv před bankrotem a převzetím zmíněným NEVSem.

V onom roce 2006 přitom Saab 9-3 startoval na 649 tisících korunách, tedy v podstatě na stejné částce jako tehdy BMW 316i (682 500 Kč). To je nicméně úroveň, k jaké se Emily GT nepřiblíží ani v nejmenším. Takový mnichovský elektrický sedan i4 je totiž k mání od 1 352 000 Kč, nicméně v té chvíli lze počítat pouze s 286 koňmi a 70,2 kWh. S více než dvojnásobnými parametry ovšem bude spojena mnohem vyšší suma.

Nejspíše není třeba doktorát z raketových věd, aby si člověk dopočítal, že šance vozu ovládnout automobilový svět je v tomto případě mizivá. Ovšem někdo s velmi naditými kapsami má zjevně pocit, že dokáže nejen poroučet větru a dešti. Web Saab Planet totiž zmiňuje, že se našel investor, který projekt Emily GT koupil. Na výrobu vozu má dojít ve švédském Trollhättanu, tedy v tradiční lokalitě automobilky. Kdy přesně se tak stane a zda vůbec, ovšem prozatím nebylo upřesněno.

Bližší detaily mají být známy v srpnu, přičemž Švédové aktuálně spekulují o názvu, pod kterým by se tento vůz objevil. Saab je totiž mimo hru, NEVS rovněž. Návrhy jako Saablar či Anamma pak sice možná fanouškům evokují podstatu značky, první však nejspíše z právních důvodů použít nepůjde. Druhý je pak příliš anonymní a širší publikum neoslovující. Možnosti jako Sonett či hlavně Gripen pak zní zajímavěji, ale i zde může dojít na problém s ochrannou známkou.

Ve finále tu tedy ani v nejlepším případě nebudeme mít Saab, ale jinak pojmenovaný vůz s duchem Saabu. Navíc takový, který má šanci oslovit nepříliš početnou klientelu. Ta bude muset počítat s nedostačujícím servisním zázemím, a tedy s řadou potenciálních problémů. Aspoň pokud auto bude používat k jeho primárnímu účelu, nikoli jako středobod svých sbírek. Na něco takového ale ve finále Emily GT není ani příliš výjimečný, ani patřičně drahý vůz, aby posloužil jako dobrá investice.

Po stránce designové sice Emily GT vypadá zajímavě, ovšem z davu až tak výrazně nevybočuje, a to ani v případě techniky. Saab pak sice je kultovní záležitostí, skutečných zákazníků však značka měla minimum. Je tedy vskutku otázkou, kdo by vlastně měl zájem o drahý elektrický sedan, zvláště při dnešní konkurenci. Foto: NEVS

Zdroj: Saab Planet

Petr Prokopec

