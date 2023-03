Saab znovu dohnala ta s kosou, nový majitel čelí bankrotu, propustil 95 procent zaměstnanců před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: NEVS

S kdysi slavnou automobilkou to jde od deseti k pěti už nějaký ten pátek. A tohle je další smutné dějství stejně laděného příběhu. Značku Saab nový majitel používat nesmí, ani továrna a výroba přepracovaných modelů 9-3 ale jeho úřadování nepřežijí.

Pokud vám nejsou sociální sítě cizí a máte rádi filmovou branži, nejspíše jste již narazili na výčet celebrit, které provází nulový počet „haterů“. Tedy lidí, kteří jim nemohou přijít na jméno. Kdyby přitom podobný žebříček vzniknul také v případě aut, vsadím klidně své boty, že by v něm nechyběl ani Saab. A možná bychom jej našli i na jedné z čelních příček. Švédská značka je totiž řadou motoristů, nikoli jen svými fanoušky, vnímán velmi pozitivně. Ovšem i přesto vždy figuroval jen na pokraji zájmu. A poslední dekádu v podstatě jen bojuje o to, aby neupadl do úplného zapomnění.

V roce 2010 se Saab stal součástí Spykeru. Nizozemský výrobce supersportů si ovšem ukousl mnohem větší sousto, než dokázal pozřít. Impérium budované Victorem Mullerem tak záhy zkolabovalo, přičemž švédská značka nakonec po mnoha peripetiích skončila ve vlastnictví Číňanů. Nově zformovaná společnost National Electric Vehicle Sweden (NEVS) však rovněž měla spíše velké oči a výřečná ústa, než šikovné ruce. Z toho důvodu ji nakonec bylo zakázáno použít logo i název Saabu.

Přesto však stále existovala naděje, že by se švédské vozy vrátily na silnice, neboť Číňané alespoň vlastnili právo na využívání platformy Saabu 9-3. Z jejich plánů na výrobu 220 tisíc aut ročně však nezbylo nic, místo toho v roce 2019 automobilka připadla realitní společnosti Evergrande, která chtěla zkusit štěstí i mimo svůj hlavní obor. Jenže již o dva roky později začala pro NEVS neboli pro znovuzrozený Saab hledat nového majitele. Neuspěla však ani u výrobce mobilů Xiaomi.

Důvodem změny názoru byl obrovský dluh, kterého společnost Evergrande dosáhla. Od toho jí pak sice loni pomohl odprodej značné části aktiv, stejně jako zahájení výstavby mnoha projektů, z NEVS se však vyklubal kámen na krku. Tím se Číňané zjevně nehodlají nechat stáhnout až na úplné dno, a proto aktuálně vyrukovali s s plánem dočasného zmrazení veškerých aktivit. A aby se značka vyhnula bankrotu, hodlá propustit 320 z celkových 340 zaměstnanců.

„S velkým smutkem vás musím informovat, že NEVS se nyní přesune do hibernačního režimu, což znamená, že budeme moci zredukovat veškeré náklady na provoz značky, ovšem jen skrze výpovědi ve všech sférách firmy. Toto rozhodnutí přichází poté, co mateřská společnost Evergrande nebyla schopna dotáhnout do konce jednání s potenciálními investory,“ uvedla k celé záležitost dočasná šéfka automobilky Nina Selander, která svůj post zastává teprve pár dnů.

Co bude dál, je otázkou. Zatím se však zdá, že jakákoli snaha o převzetí či záchranu Saabu v posledních 15 letech vede jediným směrem, a to do záhuby. Společnost Evergrande by pak pro změnu měla automobilový sektor raději opustit, neboť prakticky každý její krok na tomto poli lze nazvat problematickým. Investovala totiž do Faraday Future, což je věčná spalovna peněz. Úspěch pak neměla ani s vlastními vozy Hengchi, stejně jako se znovuzrozením Saabu.

Vlastně se tomu ale divit ani nemůžeme. Na švédskou značku totiž sice nikdo nepohlíží skrze prsty, jenže to je vše. Ostatně ani pod nadvládou GM na tom nebyla zrovna úžasně, její vrchol přišel v roce 2006, kdy bylo vyrobeno 135 365 aut. Možná je tedy na čase akceptovat, že už půjde jen o součást minulosti, která se bohužel nikdy nevrátí.

Pod čínskými křídly se Saab měl vrátit na výsluní jako výrobce elektromobilů. Ovšem znovuzrozený sedan 9-3 nikdy nezaujal masy, značka tak soustavně měnila vlastníky, až nakonec skončila hibernaci. Možná by se z ní už ani neměla probírat. Foto: NEVS

Zdroj: Autocar

