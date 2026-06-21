Sada sportovních doplňků pro Porsche Taycan už se prodává a stojí šílené peníze, ty Němci chtějí i za falešné řazení
Petr MilerTak trochu jsme doufali, že automobilka bude zákazníkům platit za to, že budou ochotni sledovat celý ten řadicí cirkus, realitou je ale opak. Jeho cena je taková, jak se na katalog Porsche sluší, nic vás ovšem nemůže připravit na cenu sportovních doplňků Manthey, prostě nic.
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Sada sportovních doplňků pro Porsche Taycan už se prodává a stojí šílené peníze, ty Němci chtějí i za falešné řazení
21.6.2026 | Petr Miler
Tak trochu jsme doufali, že automobilka bude zákazníkům platit za to, že budou ochotni sledovat celý ten řadicí cirkus, realitou je ale opak. Jeho cena je taková, jak se na katalog Porsche sluší, nic vás ovšem nemůže připravit na cenu sportovních doplňků Manthey, prostě nic.
„Jsem gay, jsem gay, jsem Manthey,” chce se mi pobrukovat si v rytmu známé odrhovačky Nightwork, když vidím Porsche Taycan v křiklavě zelené se všemi těmi nápadnými doplňky, které dostalo právě spolu se sadou sportovních doplňků od firmy Manthey. Ale dobře, tyhle věci fungují, není to laciná show pro jednodušší publikum, takže je třeba je vzít na milost, jak stojí a leží, třebaže o jejich efektivitě by šlo dlouze diskutovat.
Tohle auto nicméně nevidíme poprvé a vlastně ani podruhé. Zmínili jsme se o něm také v představení novinek Taycanu pro nový modelový rok, mezi nimiž právě sada Manthey konečně figuruje jako výbavový prvek. Asi nic nás ale nemohlo připravit na to, kolik bude stát.
Když jsme psali o času této verze z Nordschleife, zpochybňovali jsme její smysl při očekávaném příplatku za ony doplňky okolo 1 milionu Kč. Tolik tak sady Manthey u Porsche stávají. Za kit Manthey pro Taycan ale zaplatíte - podržte se, kamarádi, přátelé, nelžu vám - 2 950 410 Kč. Dva miliony devět se padesát tisíc čtyři sta deset korun a ani o halíř míň. Vážně se bavíme skoro o 3 milionech jen za onen kit, což je mimochodem o statisíce víc než cena základního Taycanu, je to o statistíce víc, než kolik dát za Cayenne, a je to skoro o milion víc, než dáte za Macan.
Jinými slovy budete muset manželce vysvětlit, že ano, že jste k vašemu Taycanu Turbo GT mohli koupit také auto pro ni, k tomu jednu padnoucí Lady Dior od pana Kristiána, botky od Louboutina a k tomu nabitou kreditku na kafíčka skoro až do smrti, ale vy jste holt vzali tuhle sadu trsátek, se kterými budete vypadat jako ministr války i na oslavách 8. května. Ho ho ho, však Santa přijede až v prosinci. Jestli tohle doma vysvětlíte, aniž by vás manželka neseřezala kabelkou, až jí v ruce zůstanou jen madla, pak bydlíte s nafukovací pannou.
Je to neuvěřitelně absurdní cena, která znamená, že základní Taycan Turbo GT Manthey vychází na 9 140 356 Kč. Řekněte, že nejste ohromeni. Co za ty peníze dostanete? Zase tak moc toho není - karbonové zadní křídlo, karbonový difuzor, karbonový splitter, karbonové lamely na předních blatnících a 21palcová hliníková kola s karbonovými aerodynamickými kryty vzadu, větší přední brzdové kotouče, ostřeji naladěný podvozek a samosvorný diferenciál. Tak prosím, 3 míče, další!
Docela by nás zajímalo, kdo si tohle koupí, to je hotová záhada hlavolamu. Losna, Mažňák a Tajkan. Lidé, kteří jezdí na okruhy, vedle toho stěží nevezmou GT3, která je skoro o tunu lehčí, k lepším okruhovým časům ji stačí méně než poloviční výkon, může mít dokonce víc sedadel (!) a na zážitek z jízdy s ní si stěžovat nebude nikdo. Tohle je auto pro nikoho, tuplem za skoro 10 milionů, ale kdo ví, třeba je tu cílová skupina, jejíž existence nám unikla.
ale Nakonec příplatek za Manthey kit není zase absurdní, když vidíme, co si Porsche účtuje za ten úplně největší nesmysl, jaký kdy vymyslelo. Totiž, Manthey z vás udělá aspoň „borca” - budete dělat dojem, že z auta vystoupí někdo s ránou od tankové střely a když dojde na lámání chleba, za ty „tři míče” pořád dostanete nějakou rychlost navíc, která z vás udělá krále elektrického ringu. Ale co dostanete s falešným řazením falešných stupňů falešné převodovky při sledování falešného otáčkoměru neexistujících otáček za falešného zvuku neexistujícího spalovacího motoru (anebo něčeho na ten způsob, zvuk pouští Porsche jen na Vimeu)? No nic, jen pocit, že jste si koupili spalovací auto s převodovkou, které jste mohli mít za míň než pouhou sadu doplňků od Manthey.
Přesto tuhle věc Porsche prodává. A ne levně. Jeho E-Shift má ve svém označení navíc „f”, skromnost mu ale nepřebývá, a tak vlastně jen softwarový doplněk s pádly pod volantem, který pro zvuk spalovacího motoru, trhnutí při řazení nebo omezovač otáček nepotřebuje ani motor, ani převodovku, ani žádnou jinou techniku, stojí 26 111 Kč. Že to na poměry Porsche není zase tolik? No jo, ale E-Shi(f)t můžete mít jen když zvolíte přinejmenším základní paket Sport Chrono (36 738 Kč) a jeden z lepších audiosystémů (nejméně Surround Sound System BOSE za 38 052 Kč), protože jinak by vám motůrek v kabině pěkně nehrál. Takže pokud jinak nechcete ani Bose, ani chronopaket, fiktivní řazení dostanete nejméně za 114 434 Kč navíc. A to se vyplatí.
Pokud se ode dneška neprodává Taycan jako housky na krámě, pak už nevím, co chcete lidi, pro boha svatého... Ale jinak jsou prý v Zuffenhausenu všichni v pořádku. Říkali to, tak to musí být pravda.
Tak jen ten paket doplňků navíc stojí k Taycanu Turbo GT skoro 3 miliony Kč, neuvěřitelné. Foto: Porsche
A ani falešné řazení není standard, dáte za něj 114 až 26 tisíc Kč podle toho, co za nezbytné příplatkové prvky budete muset kvůli němu přikoupit. Neuvěřitelné II. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
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