Sama Tesla už potvrdila, že její absurdní nekulatý volant je jen špatný vtip hodný zapomnění

Petr Prokopec

Je to něco, o čem sní mladí kluci, když krotí své šlapací „formule”. U těch lze ještě chápat, že z věci nemají rozum, výrobci aut by ale mohli tušit, že nelze spojit volant jako z ef-jedničky s řízením s několika otáčkami mezi dorazy. Tesla to udělala, teď svůj yoke odsouvá do pozadí.