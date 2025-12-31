Sank... co? Rusové letos kupují víc luxusních aut od Audi, BMW, Mercedesu a spol. než před válkou, prodeje raketově rostou
Sank... co? Rusové letos kupují víc luxusních aut od Audi, BMW, Mercedesu a spol. než před válkou, prodeje raketově rostou
31.12.2025 | Petr Prokopec
Idea sankcí uvalených na Rusko ve snaze přimět jej přehodnotit jeho jednání zněla skoro rozumně, záměr ale nenaplnila. A pokud měl někdo pocit, že zabrání bohatým Rusům kupovat si drahá západní auta, zmýlil se. Stal se dokonce pravý opak.
Je celkem jedno, jaký postoj máte k Rusku, k Ukrajině a ke konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi, na sankce, které byly vůči Rusku uplatněny v reakci na jeho vpád na území jeho západního souseda se dá tak či onak hledět bez emocí. A říci si, že jednoduše nesplnily svůj účel.
Někteří uvidí sklenici poloplnou, jiní poloprázdnou, Rusko ale zkrátka nezasáhly dost na to, aby něco změnilo, a nezasahují jej dost na to, aby se nějaká změna jeho přístupu dala očekávat. Některá opatření se pak jevila od začátku absurdními, třeba ta, že se z popudu EU a spol. musely ze země pakovat zahraniční automobilky jako třeba Škoda.
Vážně tohle mělo Kreml přimět složit zbraně? Bylo nad slunce jasné, že když Rusové nebudou moci kupovat česká auta, jednoduše si opatří jiná ze zemí, které směrem k Rusku dál vstupují neutrálně. Západní mocnosti tak hnal vodu hlavně na čínský mlýn, tato opatření zasáhla hlavně Škodu a spol. Pro českou automobilku byl totiž po kolapsu jejích prodejů v Číně ruský trh tím druhým největším na celém světě, v roce 2021 tam prodala 90 tisíc nových aut. Teď tam neprodává nic. Ony sankce navíc nejsou zdí, která by Rusko obklopovala, Rusové si dál mohou opatřit, po čem zatouží.
Touží ale po škodovkách? Ani ne, za tuctová auta snadno poslouží jiná, výjimečné vozy slavných evropských značek se ale nahrazují těžko. Mají tedy Rusové utrum aspoň tady? No, nemají, bohatá ruská klientela tvořila před válkou velmi početnou skupinu kupců nejen automobilek jako Audi, BMW a Mercedes, ale i noblesních značek jako Ferrari, Lamborghini, Porsche či Rolls-Roycu. Šokem tak pro některé jistě bude, že letos Rusové nejenže neostrouhali, ale dokonce si za prvních 11 měsíců letošního roku koupili víc aut těchto značek než kdykoli předtím, a to i přes razantní růst cen, absenci záruky a často komplikovaný servis. A nejsou to malá čísla.
Izvestia s odvoláním na dlouhodobě přesná data Avtostatu uvádí, že prodeje BMW v Rusku letos vzrostly o 31,2 procenta na 14 200 aut, Mercedes si polepšil o 25,9 procenta a dosáhl na téměř 8 000 registrací a Audi prodalo 3 600 vozů (+25,4 %). Porsche pak s 2 055 auty (+5,7 %) také nepaběrkuje a Lamborghini se 143 kusy též hlásí růst (+5,9 %). Opravdu dramatický vzestup pak mají na kontě Ferrari (72 aut, +75,6 %) a Rolls-Royce (205 aut, +62,7 %). A to je třeba dodat, že ceny aut, která před válkou stála 12 až 15 milionů rublů (cca 3,2 a 4 milionů Kč) se dnes pohybují mezi 27 a 35 miliony rublů (7,2 a 9,3 milionů Kč). Přesto je odbyt takový.
Je navíc třeba dodat, že tím žehlí mizerné prodejní výsledky většiny uvedených značek v Číně, neboť právě touto cestou většina luxusních aut do Ruska míří. Je nám jasné, že je to dnes ožehavé téma a pouhé informování o něm povede k nálepkování kohokoli, kdo o něj byť jen zavadí. Ale má opravdu smysl nad tím zavírat oči? A tvářit se, že omezováním evropských automobilek něčemu prospíváme?
Tyto sankce zjevně nemají žádný smysl a nanejvýš tak pomáhají živit překupníky, kteří postupně vybudovali zjevně dobře fungující dovozní kanály, které neznají limit. Dotáhnout do Ruska desítky tisíc luxusních aut za rok není jen tak. I to nakonec ukazuje, jak nefunkční ona omezení jsou.
Bentley je další ze „zakázaných“ značek, která v Rusku prodává jako divá. Třeba jen za září měla na kontě 95 registrací, čímž překonala prodeje Lamborghini (45 ks) a Rolls-Royce (42 ks) dohromady. Velký zájem je pochopitelně o SUV Bentayga. Foto: Bentley
Zdroj: Avtostat přes Izvestia
