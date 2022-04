Sankce západu výrobu Lad nezastaví, Rusové je obejdou přesně tak, jak se dalo čekat před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Sankce uvalené na Rusko jsou velkým zásahem do zaběhnutých procesů, a tak bezprostředně způsobují spoustu problémů. V jakkoli delší časové perspektivě ale bude nevyhnutelně nalezena nová rovnováha, a to i na straně Rusů.

Všechno zlé je k něčemu dobré, říká se. Platí to ve výsledku skutečně o všem, nyní ale narážíme hlavně na roky boje s koronavirovými patáliemi a problémy z něj plynoucí. Jakkoli samy o sobě byly a jsou velmi nepříjemné, firmy naučily flexibilněji reagovat na skoro nekonečnou škálu zásahů do jejich fungování. Zejména se pravidelně stávalo - a pořád se to stává -, že můžete být skoro ze dne na den konfrontováni s nedostatkem čehokoli, co potřebujete k zajištění dalšího fungování firmy. A byť je to vždy znovu nepříjemné, podesáté už to prostě není takový průšvih jako prve.

Jakkoli tedy laici mohou mít pocit, že katastrofa typu koronavirové pandemie znamená konec světa a totální ekonomický rozvrat, není tomu tak. Firmy jsou díky lidem v nich působících v podstatě živé organismy s nekonečnou touhou přežít. A podle toho, jak moc schopné zaměstnance mají, se budou do poslední chvíle snažit přizpůsobit nové realitě. Jakýkoli problém tak neznamená nutně konec, je to spíše nový začátek, start hledání nové rovnováhy. Všechno nakonec má nějaké řešení a ve výsledku dokonce ani nemusí být méně efektivní než to dříve, leckdy ze setrvačnosti preferované.

Ze stejných důvodů nebudou ani pro ruské firmy automaticky znamenat konec uvalené sankce západu, ať už se nám to líbí nebo ne. I pro ně to znamená nový začátek a poučeni z koronavirových časů mohou tuto situaci řešit mnohem flexibilněji, než by kdo čekal. Taková Lada je kvůli sankcím ve velkých problémech, neboť nemůže odebírat elektronické komponenty pro své modely. První reakcí bylo přestat je prostě v maximální míře používat a výrobu zachovat bez nich, což se nějakou dobu bude dít. Auto bez ABS je pořád auto, byť ne tak dobré, dalo se nicméně očekávat, že tento stav nebude trvat věčně. A nové řešení je na světě velmi rychle.

Agentura TASS informuje, že Dmitrij Azarov, gubernátor Samarské oblasti, kde Lada sídlí, oznámil, že firma už našla nové dodavatele chybějících elektronických komponentů. Sankce Lada objede přesně tak, jak se dalo čekat - místo evropských firem, jako je Bosch, využije služeb asijských, jistě zejména čínských dodavatelů. Ti se postarají o to, aby firma měla už v horizontu týdnů k dispozici dostatek komponentů na rozjetí výroby v podobně srovnatelné s tou před vypuknutím konfliktu na Ukrajině.

Azarov zatím odmítl být konkrétnější: „Byli nalezeni, nechci ale konkrétní dodavatele jmenovat předčasně, ostatně je to stále předmětem jednání,” cituje Azarova TASS. „Nejprve musí být vyřešeny logistické problémy, následně problémy s náhradami dovážených komponentů. Technici už pracují na způsobech vyřešení tohoto problému v co nejbližším termínu, posun už nastal,” uvedl dále.

V tuto chvíli je na tom Lada stále špatně. Od 4. do 24. dubna tak vyhlásila celozávodní dovolenou a právě během této doby by mělo proběhnout doplnění chybějících zásob a přizpůsobení výrobních procesů, aby i za přetrvávajících sankcí bylo možné Lady vyrábět i s veškerou obvyklou elektronikou. A jakkoli netušíme, zda se to povede skutečně takto rychle, nesázeli bychom proti jakékoli firmě - ty ruské nevyjímaje -, že si s nastalou situací neporadí. Nějaká nová rovnováha zkrátka dříve nebo později bude nalezena.

Zda a případně kdy se Ladě povede dostat do výroby inovovanou Vestu, to netušíme, ostatní modely včetně předfaceliftového provedení Vesty by se ale měly vrátit do výroby ještě před koncem dubna díky alternativním komponentům z Asie. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: TASS

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.