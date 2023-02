Rusové si nejenže mohou koupit sankcemi zakázané SUV VW, dostanou ho levněji než Češi před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Žádné sankce pochopitelně nemíří proti konkrétnímu modelu auta, jejich obecný rámec ale dovoz nových VW do Ruska fakticky zakazuje. Přesto se tam dostávají. A tento vůz si Rusové paradoxně mohou koupit dokonce podstatně levněji než my.

Debatu o tom, zda sankce proti Rusku fungují či nefungují a koho nebo jak více poškozují, nechme na jiných. Pár jasných dopadů by ale přece jen mít měly. Jedním z nich by měla být faktická nedostupnost „západních” aut v zemi, alespoň takový byl jeden z jejich cílů. Nic takového se ale neděje.

Do Ruska se paradoxně dostává ještě více zahraničních modelů než dříve, neboť tamní vláda rozvolnila podmínky pro jejich individuální dovoz, kterému mnoha různými kanály nic nebrání. A pořád jsou tu země jako Čína, Indie, Írán a několik dalších, kde se nové vozy též vyrábí a žádné sankce proti Rusku nezavedly. Dnes ale zůstaneme u jakéhosi šedého dovozu, který sice bují, auta dovážená do Ruska ale činí pochopitelně dražšími. I to lze označit za efekt sankcí, také ten se ovšem může míjet účinkem.

Důkazem budiž jeden z klíčových elektromobilů Volkswagenu, SUV ID.4. Do prodeje v Rusku nyní zamířila jeho varianta Crozz, kterou německá automobilka vyrábí ve spolupráci s čínskou automobilkou FAW. Toto provedení disponuje stejným rozvorem 2 765 milimetrů jako nám známá varianta, délka však lehce narostla z 4 584 na 4 592 mm, a to v důsledku odlišných nárazníků. Na ruském trhu bude ID.4 vždy disponovat bateriemi o kapacitě 83,4 kWh a výkonem 204 koní posílaným na zadní kola.

Kromě této verze mohou Rusové sáhnout také po čtyřkolce, jejíž dva motory disponují celkovým výkonem 313 koní. To jsou ale známá fakta, nejpodstatnější je pro dnešek cena. Základ totiž stojí 3,6 milionu rublů (cca 1 113 000 Kč), čtyřkolka pak vyjde na 4,8 milionu rublů (1 484 000 Kč). Zakázaný ID.4 je tedy na ruském trhu i při současném, „ohnutém” kursu rublu nominálně levnější než v Česku, přestože nabízí víc. To je skutečně pikantní.

U nás si totiž můžete pořídit rovněž zadokolku s 204 koňmi, zaplatit ovšem musíte 1 387 900 Kč. Pokud pak zatoužíte po vyšším výkonu, můžete sáhnout po čtyřkolce naladěné na 265 koní. Ta nicméně vychází minimálně na 1 457 900 Kč. Ještě více vás pak vyjde ID.4 GTX, tedy sportovně koncipovaná varianta, která stejně jako Škoda Enyaq RS dostala 299 koní. S nimi je u Volkswagenu spojena cena 1 597 900 Kč.

I když tedy zaplatíte o 140 tisíc korun víc, stále se po stránce výkonové nedostanete na úroveň, na jakou mohou vystoupat Rusové. Minimálně optikou tohoto vozu se tak opravdu nedá říci, že by bylo dosaženo kýženého cíle, došlo paradoxně k pravému opaku.

ID.4 Crozz ve verzi Prime disponuje dvěma elektromotory o celkovém výkonu 313 koní. Ač je silnější než evropská verze, v Rusku je navzdory sankcím nabízen levněji než slabší provedení v Česku. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

