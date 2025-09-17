Sázka Fordu na elektromobily nese své ovoce, v Kolíně firma propouští dalších tisíc lidí
Petr ProkopecNechytila se ani elektrická auta samotného Fordu, ani vozy vzniklé předěláním existujících Volkswagenů. Jejich prodeje tak nadále neodpovídají původním představám firmy se všemi negativními následky, které takový stav mívá.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Nechytila se ani elektrická auta samotného Fordu, ani vozy vzniklé předěláním existujících Volkswagenů. Jejich prodeje tak nadále neodpovídají původním představám firmy se všemi negativními následky, které takový stav mívá.
Bill Ford, pravnuk zakladatele automobilky s modrým oválem ve znaku, v průběhu léta uvedl, že elektrifikace je pro něj osobně velmi důležitá. A nejspíš proto se rozhodl, že rodinnou firmu je třeba vést od desíti k pěti a následně k nule. Značka tak chystá nové modely disponující jen a pouze elektrickým pohonem, které chce nabídnout za rozumné peníze. K nízké ceně se přitom chce dostat díky urychlení vývoje a výroby, což opravdu nepůsobí jako dobrý nápad - jen v Americe má totiž Ford letos na kontě 110 svolávacích akcí, tedy skoro polovinu ze všech letos ohlášených, což historicky rekordní počin.
Pokud by tedy automobilka měla skutečně po něčem prahnout, pak by to mělo být naopak zpomalení procesů, které by vedlo ke zvýšení kvality. A stejně tak by konečně zase měla začít nabízet hlavně taková auta, která lidé kupují ve velkém. Nicméně máme pocit, že dosavadních facek od zákazníků bylo ještě málo, a dokud nedojde na pořádný direkt rovnou do brady, vedení v čele s Billem Fordem se hned tak neprobere. Přitom varovných signálů, že strategie značky je špatná, přichází stále víc.
V květnu totiž vyšlo najevo, že dělníci v továrně v Kolíně nad Rýnem, do které Ford nasypal 50 miliard korun, aby ji předělal na své evropské elektrické centrum, chystají stávku. Proč? Protože modely Explorer EV a Capri, tedy modely vzniklé předěláním existujících Volkswagenů, které se tam jako jediné vyrábí, mají k bestsellerům hodně daleko. Spíš než aby mířily k zákazníkům, okupují dealerské sklady, a prodejci se jich nezvládají zbavit ani s pomocí velkých slev. Automobilka se proto rozhodla, že ze stávajících 11 500 zaměstnanců jich zhruba čtvrtinu propustí.
Něco takového se lidem pochopitelně nelíbilo, ovšem mají smůlu - zájem o firemní elektromobily se totiž skutečně blíží nule. Ford proto nezůstane jen u původně ohlášené eliminace 2 900 pracovních míst, naopak na výpovědích ještě přidá. Od počátku příštího roku budou totiž dvě směny v továrně zredukovány pouze na jednu, kvůli čemuž automobilku opustí další tisícovka lidí, jak shrnuje AP.
Jejich odchod má být „dobrovolný”, což je hořce legrační definice nastalého stavu. Znamená to jen tolik, že Ford bude muset nabídnout dostatečně štědré odstupné, aby lidé odešli, i když vlastně nechtějí - skutečnou dobrovolnost si představujeme trochu jinak. Buď jak buď, zatímco ještě před nějakými deseti lety v továrně pracovalo zhruba 20 tisíc lidí, během několika málo měsíců bude v Kolíně montovat elektromobily už jen 7 600 zaměstnanců. Pokud tedy něco vypovídá o špatném směru značky, je to právě vývoj situace v tomto podniku. Zkuste to ale vysvětlit někomu, kdo jede dle hesla „pětiletku splníme, i kdyby to mělo trvat deset let a na chleba nebylo“.
Elektrická strategie Fordu není jen špatná, je katastrofální. A nikde jinde to není vidět lépe než v Kolíně, kde značka do přestavby své továrny nainvestovala 50 miliard korun. Výsledek? Během několika málo let se počet zaměstnanců sníží na třetinu původního počtu. A není to tím, že by ti zbylí stejné množství aut montovali efektivněji - většinu jich dávno nemontuje nikdo. Foto: Ford
Zdroje: AP, Ford
