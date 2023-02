Slepá sázka Fordu na elektromobily už nese své ovoce, první tisíce lidí kvůli ní dostanou padáka, zatím před 3 hodinami | Petr Prokopec

Zvlášť u této automobilky je to docela pikantní. Firma, která se před sto lety zasadila o to, aby si nové auto mohl pořídit kdekdo, nyní usiluje o to, aby u ní nakupovala jen velmi specifická skupina zákazníků. A to se všemi myslitelnými důsledky.

Před pár dny jsme se trochu rozepsali o Fordu Model T. Tedy o mimořádné automobilové legendě, díky níže se za volant vlastního které osobního auta teprve dostaly masy. V roce 1925 totiž jeho cena klesla až na 260 dolarů, což odpovídá dnešním 88 tisícům Kč. Podstatné přitom je, že v té době se ve Státech průměrný výdělek pohyboval mezi 30 a 40 dolary týdně. Za pár měsíců jste tak při troše snahy mohli být mobilní, což jsou lepší podmínky, než jaké panují nyní. Zajímavé přitom je, že značkou, která se především snaží prosadit strategii „již nikdy více nové auto pro každého“, je právě Ford.

Modrý ovál se vlastní historii zpronevěřil již v poslední dekádě. Automobilka se totiž rozhodla, že sama sebe začne profilovat jakožto spíše prémiovou než mainstreamovou. Z nabídky tedy zmizely základní úrovně výbavy a místo nich dorazil nový stupeň Vignale. Kvůli tomu třeba stárnoucí Fiesta aktuálně startuje na 431 900 Kč. Je pak sice hezké, že pod kapotou bují 100 koní, nicméně řeč je o čtyřmetrovém hatchbacku. Ještě v roce 2017 jste přitom za stejné peníze dostali 4,6metrový Focus Kombi se 150 koňmi, navíc v druhé nejvyšší výbavě ST-Line.

Ve finále tedy opravdu není překvapivé, že prodeje značky začaly dramaticky klesat. Ford pak sice rozhodl, že je čas na změnu, ovšem směr, jakým hodlá zamířit, k vyšším prodejům rozhodně nepovede. Místo toho lze naopak počítat s ještě dalším pádem. Značka totiž chce být již od roku 2030 plně elektrická, tedy alespoň na evropském kontinentu. A jelikož zmíněná Fiesta letos z nabídky zmizí a v roce 2025 ji bude následovat Focus, znamená to, že jejím nejlevnějším modelem bude dočasně Puma startující aktuálně na 509 900 Kč.

Tato částka je přitom znovu spojena s litrovým tříválcem, tedy se spalovací jednotkou. Tu navíc doplňuje pouze mild-hybridní technologie, nikoliv plug-in hybridní. Jakmile by ovšem dorazil elektromotor a větší baterie, dá se předpokládat, že pod 700 tisíc korun byste již u Fordu nic nepořídili. Jakmile pak navíc tříválec vyřadíte ze hry a nahradíte jej ryze elektrickým pohonem, jste nejméně na 1 milionu Kč. V té chvíli je ovšem z Fordu pro masy naprosto nezajímavá značka, jejíž prodeje budou ještě zásadně menší.

Výše uvedené nezmiňujeme poprvé, modrý ovál má nicméně v budoucnost neochvějnou víru. A protože skutečně hodlá skončit se spalovacími motory ještě o pět let dříve, než má dojít k zákazu jejich prodeje na území Evropské unie, začíná se na změnu připravovat již nyní. Značka totiž uvedla, že do onoho roku 2025 propustí právě kvůli změně zaměření 11 procent zaměstnanců. O příjem tak přijde 3 800 lidí, z nichž 2 300 pracuje v Německu, 1 300 ve Velké Británii a 200 v ostatních částech Evropy.

Zajímavé je, že Ford zatím nehodlá propouštět dělníky od montážních linek, nýbrž zaměstnance pracující na technických pozicích, v administrativě, marketingu a prodejním nebo distribučním oddělení. Jelikož ovšem značka jako důvod zmiňuje menší složitost elektrických aut, je více než jisté, že nejde o poslední kolo výpovědí. Ta další budou stoprocentně zaměřeny na ony dělníky, přičemž jejich počet bude přibližně úměrný tomu, jak poletí registrace značky dolů.

„Kompletně měníme pojetí značky Ford v Evropě,“ uvedl k posunu Martin Sander, šéf evropské elektrické divize značky. S tím můžeme jen souhlasit. Z někdejší automobilky pro všechny se totiž stává značka jen pro hrstku specifických kupců. Na starém kontinentu pro ni přitom má pracovat zhruba 3 400 techniků, jejichž hlavní náplní práce bude adaptace technologií vyvinutých ve Státech pro evropské trhy. Což je obdoba neúspěšné předchozí strategie, kdy jedno auto mělo vyhovovat všem.

Právě to byl jeden ze stěžejních kroků vedoucích do záhuby. Sander nicméně věří, že značka „v Evropě vyhraje“. Napomoci k tomu přitom mají v prvé fázi dva vozy postavené na platformě MEB od Volkswagenu. Jeden by přitom měl být krabicovitější obdobou ID.4, ve druhém případě půjde o stylovější verzi modelu ID.5. Když se nicméně podíváme na ne zrovna oslnivé prodeje originálů, opravdu nechápeme, co by mohl Ford vyhrát. Černého Petra?

Mustang Mach-E v Česku startuje na 1 558 900 Kč, za což dostáváte dojezd 440 km. Ten je vypočítán na základě cyklu WLTP, reálně lze pochopitelně očekávat méně, zvláště během zimy. Tomu říkáme dobrý obchod, který musí nalákat davy, ne? Foto: Ford

