Sázka na univerzální pohon a nižší ceny se Toyotě vyplácí, titul auta roku má v kapse i bez elektromobilu | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Zdálo se, že nic než elektromobil dnes nemůže podobnou anketu vyhrát, a to přes omezený zájem lidí o tento druh aut. Toyota přesto se sázkou na elektrický pohon nespěchá a boduje. Anketu NACTOY 2024 ovládl hybridní Prius.

Přiznám se, že nová Toyota Prius se mi líbí. Jde primárně o vzhled, ani pohled pod kapotu ale nebudí takové rozpaky jako dřív. Spojení dvoulitrového čtyřválce s elektromotorem totiž přineslo 223 koní výkonu, se kterými 4 599 milimetrů dlouhý sedan zvládá zrychlit na stovku za 6,8 sekundy. Lithium-iontová baterie o kapacitě 13,6 kWh pak má stačit na až 110 kilometrů „bezemisní” jízdy, zatímco do zavazadelníku lze napěchovat 284 litrů. To na první pohled není zrovna enormní číslo, Toyota jej nicméně v Evropě vztahuje k prostoru pod platem zavazadelníku - v Americe se zmiňuje až o 674 litrech.

V zámoří ostatně nový Prius není k dispozici pouze ve vrcholném plug-in hybridním provedení, ale rovněž jako klasický hybrid. Ten má na kontě 196 či 199 koní, přičemž nižší číslo je spárováno s pohonem předních kol, zatímco u toho druhého lze počítat s elektronickou čtyřkolkou. Nepřekvapivě je tak možné počítat s relativně nízkými cenami, základní předokolka s výbavou LE totiž startuje na 27 950 dolarech (cca 630 tisíc korun). Za to u nás dostáváte o trochu prostornější Škodu Octavia, ovšem osazenou méně výkonnou, pochopitelně čistě spalovací jednotkou.

Z amerického úhlu pohledu je tedy nový Prius docela bomba, což uznala i odborná porota ankety NACTOY (North American Car Of The Year). Ta vůz zvolila králem letošního roku, na zámořský trůn tak Toyota usedla teprve podruhé. Poprvé se tak přitom stalo v roce 2004, shodou okolností s Priusem druhé generace. Na jeho design se však nepěly takové ódy. To potvrzuje i jeden z porotců John Voelcker, dle kterého vůz „po dlouhou dobu byl kvůli své vizáži cílem mnoha vtipů. Oproti tomu je ten nový ze zcela jiného těsta, je totiž až neskutečně atraktivní“.

Další z porotců Matt DeLorenzo pak vyzdvihuje i ryze elektrický dojezd plug-in hybridní verze, který většině lidí bez problémů stačí k tomu, aby po dlouhou dobu nemuseli vůbec tankovat. I to je jeden z důvodů, proč Prius vypráskal i konkurenční Hyundai Ioniq 6. S korejským uchazečem o titul byly totiž spojené obavy z dojezdu, stejně jako mnohem vyšší cena - v zámoří je totiž tento elektromobil, který navíc není tak pohledný jako hybridní Toyota, k mání od 42 450 USD (asi 957 tisíc Kč). Toyota tedy vynechala sázku na dříve módní elektromobilitu, vsadila na univerzální pohon, nižší cenu a sexy design a shrábla bank.

Kromě tohoto vozu pak má anketa ještě další dva vítěze, neboť Ford Super Duty opanoval kategorii pick-upů, zatímco Kia EV9 zvítězila mezi užitkovými vozy, rozumějte SUV. Letošní klání tak vlastně skončilo velmi překvapivě, neboť zlaté vavříny jsou spojené s prakticky všemi aktuálně nabízenými druhy pohonu - modrý ovál totiž disponuje tím čistě spalovacím, zatímco u korejské novinky lze počítat s bateriovým. Kia přitom porazila své sourozence Genesis GV70 EV a Hyundai Kona Electric.

Nový Prius je ve srovnání se svými předchůdci velmi pohledný, zůstává ale univerzálně použitelné a relativně dostupný. Na porážku všech elektromobilů to stačí. Foto: Toyota

Zdroj: NACTOY

