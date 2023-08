Sázka Němců na Čínu se obrací proti nim. Mohou dopadnout jako Škoda, varují analytici, nemají co nabídnout před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Byla to krásná pohádka, která trvala dekády, její poslední dějství ale dostává trpkou příchuť. Němci se dostali do labyrintu vysokých nákladů, klesající poptávky i tvrdší konkurence. A zatím z něj nenachází cestu ven.

Objednávky na nová auta klesají znepokojivým tempem, kupní síla Evropanů soustavně klesá a vyhlídky do budoucna nejsou dobré. Zasahuje to i německý automobilový průmysl, kterým se šíří špatná nálada. Stačí si chvíli promluvit s kýmkoli soudným z německých automobilových gigantů a pochopíte, že situace není dobrá.

Na první pohled se nic neděje, navenek určitě ne. VW, Mercedes i BMW se za první letošní pololetí pochlubily dobrými prodejními výsledky, výhledy pro zbytek roku jsou ale zklamáním. Vysoká inflace a s ní související vysoké úrokové sazby, obavy z budoucnosti a stále méně zajímavá nabídka aut nutí zákazníky dvakrát přemýšlet nad otázkou, zda nové auto skutečně potřebují. A stále častěji dochází k zamítavým odpovědím.

Výroba se vrací k normálu, to je ale ve výsledku spíš další problém než řešení čehokoli - aut bude moc, což automobilkám sáhne do jejich marží. „I když vidíme nárůst výroby, není to projev uvolnění situace,” říká k věci šéfka německého VDA, sdružení tamního automobilového průmyslu. Problémy v Evropě navíc nemají šanci stát se v dohledné době minulostí, jsou strukturální - na jedné straně je tu politicky vynucovaná transformace směrem k elektromobilitě, která způsobuje výrobcům vysoké náklady navzdory minimální přirozené poptávce ze strany zákazníků. Na té druhé je zde stále vysoká poptávka po spalovacích vozech, která jsou naopak stále méně populární politicky

Situace v tuto chvíli zašla tak daleko, že objednávky nových elektromobilů se v Německu drasticky propadají. Podle analytiků firmy Berylls se aktuálně u našich západních sousedů objednává o 40 procent méně elektrických aut než ve stejném období předchozího roku, což vysvětluje, proč šéf VW tak „plaší”, i když prodeje elektroaut jdou nahoru. Jde hlavně o minulé objednávky, současný stav vytváří v kombinaci s výše zmíněným sud se střelným prachem, který může kdykoli vybuchnout.

Do této spirály německé automobilky vědomě míří už nějakou chvíli, dosud ale měly jednu relativní jistotu - obrovské odbyty v Číně, které byly zdrojem vysokých zisků hojících jejich ztrátové aktivity na poli elektrických aut v Evropě. Také z Číny se ale nyní stává pro Němce problém, který přinejmenším v krátkodobém časovém horizontu nemá řešení.

Je to už nějaký ten pátek nejvýznamnější automobilový trh světa se slušným potenciálem k dalšímu růstu. Paradoxním problémem pro Němce ale je, že i když elektromobily na rozdíl od Evropy ani výhledově nechce nařizovat, prodává se jich tam už kvůli současné podpoře spousta. Každé druhé prodané auto s elektrickým pohonem, které dnes vzniká, se prodá v Číně. To by mělo být vodou na mlýn Němců, kteří na elektromobily vsadili vše, jenže není - neprodávají tam skoro nic. Jsou drazí a za situace, kdy jsou Číňané stále lepší a domácím publikem preferovaní, prodává třeba takový BYD v zemi dvacetkrát (sic!) víc elektromobilů než VW.

„Dochází k narušení trhu,“ řekl k věci už dříve šéf čínského zastoupení VW Ralf Brandstätter, který může jen zoufale pozorovat, jak Němcům proklouzává jedna ryba za druhou. Jejich poslední kroky jsou naprosto zoufalé - místo toho, aby zaveleli k tomu, co umí nejlépe, chtějí Číňanům v Číně konkurovat jejich vlastní, licencovanou technikou. Není divu, že firma Berylls ve své studii hovoří o „střídání stráží v Číně”. V tvrdé konkurenci jsou podle ní Číňané vedle tradiční německých značek „v rychlém pruhu”.

„Výsledky jsou pro německé výrobce alarmující,” říká Willy Wang, výkonný ředitel Berylls Strategy Advisors s tím, že Němci mohou dopadnout jako Škoda - pro tu byla Čína po léta největším trhem světa, jakmile ale ztratila kontakt se zákazníky a začala jen dráž nabízet to, co umí domácí výrobci levněji, přišla prakticky o všechno. Letos zřejmě v Číně za celý rok prodá méně aut než v Česku za dva měsíce, dříve tam prodávala statisíce aut.

„Čínští konkurenti jsou ve vnímání zákazníků v mnoha ohledech jasně napřed,” dodává s tím, že německá auta byla v zemi dlouho považována za symbol statusu pro střední a vyšší třídu. Místní značky měly pověst technicky zaostalých a nepřesvědčivých výrobců, tohle už ale neplatí. V první desítce nejprodávanějších elektrických aut není žádný německý vůz, skutečně ani jeden, i když mezi těmi spalovacími zůstává VW jedničkou. S těmi ale Němci svou budoucnost spojovat nechtějí.

Vyhlídky do dalších let tedy nejsou pozitivní. Podle analytiků mají letos domácí výrobci poprvé v historii získat nadpoloviční podíl na celém trhu, do roku 2030 mají mít 65 procent. Evropští výrobci místo pokusu jednat zůstávají zaslepeni svými elektrickými sny naprosto odtrženými od tržní reality a ztrácí doma i v zahraničí. Ještě je čas něco změnit, ale Němci se i pod tíhou očividné ekonomické reality jen utvrzují v tom, že jejich sázka na mrtvého koně byla správná. To nepovede ke zlepšení: „Éra rekordních zisků německých výrobců automobilů je nejspíš u konce,” konstatuje závěrem studie.

Němci si mysleli, že s elektromobily rozbijí bank doma a chytí druhou vlnu v Číně, děje se ale pravý opak. Doma s koncem dotací přichází o objednávky a v Číně drtivě prohrávají s domácí konkurencí. Místo snahy něco změnit pak raději umlčují všechny, kteří je upozorňují, jak se věci mají. Může tohle dopadnout dobře? Foto: Volkswagen

Zdroj: Berylls

Petr Miler

