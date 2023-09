Seat končí, současné modely odstřelí bez nástupce. Od VW je to další nesmyslně promarněná šance před 5 hodinami | Petr Miler

Nevíme, jak moc lidí to bude mrzet, značka ale má v Česku poměrně dost zákazníků i příznivců. V nějaké formě bude žít dál, jako automobilka ale zmizí z povrchu zemského. Zrovna v současné situaci to nedává žádný smysl.

Dlouho si o tom štěbetali vrabci na střeše, teď o tom veřejně štěbetá šéf Volkswagenu Thomas Schäfer. Proč zrovna on, netušíme, neboť nemá na starosti koncern VW jako takový, je jen šéfem jeho nejvýznamnější značky. Na každý pád to byl právě on, kdo na právě probíhajícím IAA v Mnichově propálil, že se Seatem je amen.

„Budoucností Seatu je Cupra,” řekl Schäfer v rozhovoru pro Autocar s tím, že španělská značka postupně bez nástupce odstřelí všechny své současné modely. Jakmile tedy dojdou na konec svého životního cyklu, už nebudou nahrazeny žádnými dalšími Seaty. Stane se tak postupně mezi roky 2025 až 2030, přesnější informace přinese až čas. Odkaz Seatu bude žít leda ve značce Cupra, k čemuž vývoj už nějaký čas směřoval.

Schäferovo oznámení tedy nepřichází jako šok, jde spíše o potvrzení očekávaného. Stejně tak není překvapením, že Seat coby značka nezmizí z povrchu zemského, místo toho mu koncern VW přidělí „jinou roli”. Jakou? Dřívější zprávy hovořily o tom, že se značka zaměří na jiná řešení mobility typu elektrické koloběžky. Současné zákazníky Seatu to asi neuspokojí, ale to nechme stranou, rozum nám spíše zůstává stát na nulovou budoucností Seatu coby automobilky. Je to ze strany koncernu VW další dogmaticky motivované rozhodnutí, kterým si zavírá cestu k prosperitě bez ohledu na to, zda se budoucnost bude vyvíjet tak, jak si ji dnes maluje.

Jistě, značky se rodí a umírají a Cupra problém není, Němcům se podařilo vtisknout jí nějakou identitu. Ale proč končit se Seatem v době, kdy by jej VW mohl využít jako výrobce spalovacích modelů, které jsou zákazníky stále dominantně žádané a ani legislativa jim nezavírá přívod kyslíku? I kdyby to ale udělat měla, dříve než za 12 let se nic dramatického nestane, i poté navíc půjde prodávat spalovací auta, pakliže budou používat syntetická paliva. Nebylo by rozumné nabízet co nejširší portfolio produktů tak, aby uspokojovalo co nejširší skupiny zákazníků? Toho VW mohl i s pomocí Seatu dosáhnout, místo toho jej odstřelí a vsadí vše na jednu kartu.

A mimochodem, z pohledu VW živořící Seat hodný odstřelu letos prodal jen v Evropě 155 339 aut, a to navzdory tomu, že z jeho nabídky byla uměle vyčleněna většina Leonů a menší část Atec (bavíme se tedy skutečně jen o prodejích aut s logem Seatu, Cupra má své vlastní statistiky). Všechny elektrické modely VW ID dohromady si letos za stejné období na stejném kontinentu připsaly 112 738 prodejů. V Česku jsme pak na poměru 1 842:392 prodejům. Tak co je tu na odstřel?

Seat to má spočítané, modely jako Ibiza už na trhu jen dožijí a během pár let skončí bez nástupce. Zaříznout Seat zrovna ve chvíli, kdy by mohl sloužit jako alternativa k všemi vnucovaným elektromobilům? To nedává smysl. Foto: Seat

