Seat může jako automobilka úplně skončit, náhradní zaměření značky zvedá obočí

Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Šance, že by se ze španělské automobilky stala v rámci koncernu VW smysluplná alternativa dále zaměřená především na spalovací auta, se povážlivě tenčí. VW prostě o alternativy nestojí a pokud se Seat nestane elektrickým, nejspíše s výrobou aut úplně sekne.

Brian Gu, šéf čínské automobilky Xpeng, nedávno uvedl, že v horizontu pěti až deseti let většina dnešních světových automobilek skončí a přežije jich méně než 10. Některé firmy tak skončí zcela, jiné budou pohlceny většími. Důvodem je nepřekvapivě elektromobilita, která na jedné straně žene ceny aut do výšin, jenž jsou pro většinu lidí nedostupné, na té druhé pak neúměrně zvyšuje náklady, které lze smysluplně rozmělnit jen v obrovských objemech produkce.

Pokud by šlo o zákazníky vynucené řešení, které svět posouvá vpřed, nezbylo by než to akceptovat. Jenže tak tomu není. Máme zde primárně tlak velmi omezeného spektra lidí, kteří nemají problém absolvovat i velmi krátkou cestu letadly místo elektromobilů, jenž nám nutí. Už z jejich chování je tak evidentní, že o ochranu životního prostředí tu nejde ani v nejmenším. I přesto nicméně své odpůrce nazývají dinosaury, kteří touží po životě ve spalovacím skanzenu.

Výrobci by v boji proti zákonodárcům mohli snadno tahat za silnější kus provazu, ani oni ale z většiny o racionalitu nestojí. Touží po co nejlépe plánovatelné budoucnosti, a tak při představě nařízení toho či onoho na dekády dopředu jásají. Málokdo ale vidí také druhou stranu mince - odtržení nabídky od poptávky a politické nařizování neefektivních řešení přinese zdražování na všech frontách se všemi myslitelnými dopady. Vidíme ho dnes na vlastní oči nejen v automobilové branži. Lidem tak v peněženkách zůstává stále méně peněz a představa, že následně půjdou a pořídí si drahý elektromobil, který bude pro většinu z nich obtížně použitelný, je vyloženě naivní. Výrobci ale „drží lajnu” a raději budou pohřbívat než pracovat na konstruktivnějších alternativách.

Koncern VW by mezi nimi mohl být zvýrazněn zlatou barvou, takže nakonec ani nepřekvapí slova, o která se zástupci Seatu podělili s kolegy z Autocaru. Španělská automobilka podle nich může v horizontu 7 let prakticky zmizet ze světa a zcela skončit s výrobou aut. Její jméno sice má zůstat, spojeno ovšem bude se společností zajišťující mobilní řešení pro mladé ve městech. Španělé by se tak v podstatě profilovali jako konkurence firem, které zaplavují chodníky mnoha měst sdílenými koloběžkami. To asi nebyl plán, s jakým značka v roce 1950 vznikala.

„Udržíme Seat fit do konce dekády, přičemž budeme pokračovat v nabídce hybridních a vysoce efektivních spalovacích vozů. Nyní nicméně analyzujeme, jakou roli bude Seat hrát v budoucnu, až spalovací motory skončí. Seat by se přitom mohl přetransformovat ve značku poskytující mobilní řešení či městskou mobilitu pro mladé, jako tak již činí se Seatem Mó,“ uvedl manažer automobilky s odkazem na elektrický skútr, který u nás startuje okolo 170 000 Kč. Anebo eKickScooter 65 za asi 23 tisíc korun.

Neříkáme, že to je celé k ničemu, někde to fungovat může, nás to ale jako automobilisty nechává chladnými. Spíše bychom uvítali, kdyby VW Group nechal každou ze svých značek hrát si na svém písečku a nechat si ukázat cestu současnou evropskou divočinou. To by ale zřejmě nebylo dostatečně uvědomělé a patřičně budovatelské.

Toto může být budoucnost španělského Seatu. V roce 2030 může zcela skončit s auty a přepřáhnou z dvoustopých prostředků na jednostopé, které by si lidé navíc již ani neměli kupovat, nýbrž pouze pronajímat. Je těžké ubránit se slzám... Foto: Seat

Zdroj: Autocar

