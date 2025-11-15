Seat odhalil vůbec nejrychlejší auto, jaké kdy stvořil. Vyndali z něj omezovač, vy z něj můžete vyndat sedačky

Tohle jsme od Španělů nečekali, ale nebudeme se tvářit, že tím nejsme pozitivně překvapeni. Vytáhli hned dvě nové limitované speciality se spalovacími motory, z nichž ta extrémnější se vážně vymyká zvyklostem.

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Cupra

Tohle jsme od Španělů nečekali, ale nebudeme se tvářit, že tím nejsme pozitivně překvapeni. Vytáhli hned dvě nové limitované speciality se spalovacími motory, z nichž ta extrémnější se vážně vymyká zvyklostem.

Koncern Volkswagen tvoří hned několik značek, přičemž Cupra je tou nejmladší. Dřívější podznačka Seatu pod španělskou automobilku pořád spadá, od ledna 2018 ale vystupuje samostatně. V rámci kroků VW se nepřekvapivě měla stát jen výrobcem elektrických aut, nejnovější krok Španělů naznačuje, že spalovací pohon ještě neřekl své poslední slovo. A co více, že dokáže být jaksepatří hlučný.

Cupra totiž přišla s prvními snímky a informacemi, které se týkají nové limitované edice Leon VZ TCR. Ta odkazuje na stejně pojmenovaný závodní speciál, se kterým bude sdílet pohonné ústrojí. Jde o přeplňovaný dvoulitrový benzinový čtyřválec, který byl u silničního vozu naladěn na 325 koní výkonu a 420 Nm točivého momentu. To je v rámci výkonu o chlup méně než u soutěžáku, stále zde ovšem máme vůbec nejsilnější Leon s pohonem předních kol, jaký kdy vzniknul.

Novinka standardně počítá jen s dvoustupňovou sedmistupňovou převodovou, s níž zrychlí na stovku za 5,6 sekund. Nejvyšší rychlost je pak dle oznámení značky „neomezená“, aniž by byla konkrétně upřesněna. I tak je to pozoruhodné a povede to nepochybně k nejrychlejšímu autu, jaké kdy Seat stvořil, neboť dosud jeho stroje vždy nějaký omezovač brzdil. Kolik přesně auto pojede, se nejspíš dozvíme až zkraje příštího roku, kdy bude vůz plně odhalen.

Leon VZ TCR dále s posíleným pohonem sladil podvozek. Počítat lze s adaptivními tlumiči a elektronicky řízeným předním diferenciálem, vedle kterých dorazí také upravené řízení a šestipístkové brzdy Akebono. Limitka zároveň dostane speciální odlehčená kola, která obouvají 245 milimetrů široké pneumatiky. Podmanivou zvukovou kulisu pak bude vytvářet výfuk se čtyřmi koncovkami v odstínu mědi, který je pro značku Cupra typická a objevuje se i na řadě detailů.

Dovnitř nás Španělé zatím nevpustili, zmiňují však přítomnost předních skořepin a čtyřbodových bezpečnostních pásů. Zadní sedadla jsou přitom vyjímatelná, v případě výletu na některý z okruhů tak můžete hatchbacku o pár kilogramů ubrat na hmotnosti. Do dveřního panelu pak bude laserem vygravírováno pořadové číslo toho kterého exempláře. Kolik si za něj Španělé naúčtují, je taktéž zatím tajemstvím, pod 1,3 milionu korun se ale novinka nedostane ani náhodou.

Pokud je to pro vás již přílišný extrém, bude možné ještě před příchodem varianty TCR sáhnout po trochu méně výjimečném Leonu TZ. Toto provedení se rovněž dočká 325 koní, jež budou ržát skrze čtveřici koncovek. Cupra u něj ale nejspíše tak výrazně nepoladila podvozek a interiér. Cena tedy o něco poklesne, k dispozici navíc bude trojnásobné množství, tedy 1 500 aut. Obejít se pak mimo jiné budou muset i bez grafických polepů.


Seat odhalil vůbec nejrychlejší auto, jaké kdy stvořil. Vyndali z něj omezovač, vy z něj můžete vyndat sedačky - 1 - Cupra Leon VZ TCR 2025 prvni foto 01Seat odhalil vůbec nejrychlejší auto, jaké kdy stvořil. Vyndali z něj omezovač, vy z něj můžete vyndat sedačky - 2 - Cupra Leon VZ TCR 2025 prvni foto 02
Španělé na příští rok chystají hned dvě limitované edice Leonu, přičemž každá nabídne přeplňovaný dvoulitr bez jakékoli elektrické asistence naladěný na 325 koní. Spalovací motory tak zjevně ještě neřekly poslední slovo, dokonce ani u koncernu Volkswagen. Foto: Cupra

Zdroj: Cupra

Petr Prokopec

